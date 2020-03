Kamp-Lintfort: Werbegemeinschaft sagt das Frühlingsfest ab

Kamp-Lintfort. Erstmals ist in Kamp-Lintfort auch eine Veranstaltung nach dem Stichtag 19. April abgesagt: Das für Anfang Mai geplante Frühlingsfest fällt aus.

Die Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort sagt aus aktuellem Anlass sowohl die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 26. März, als auch das für den 2. und 3. Mai geplante Frühlingsfest Primavera ab. „Wir müssen auch als Werbegemeinschaft Verantwortung übernehmen und nicht noch dafür sorgen, dass durch unsere Veranstaltungen so ein Virus die Möglichkeit erhält, sich bei uns weiter zu vermehren“, schreibt die Geschäftsführerin Bettina Reiner in einer Mail an die Mitglieder. .

„Ich habe mit den anderen Werbegemeinschaften im Kreis gesprochen und zum Teil sind einige schon schneller als wir gewesen. Manche überlegen noch, tendieren aber ebenfalls dahin. Dazu kommt, dass wir in einer Gefährdungsbeurteilung des Kreises Wesel mit unserem Frühlingsfest am oberen Drittel des Risikos im Bereich Infektionsschutz liegen, den wir nur durch konsequente Maßnahmen etwas hätten senken können.“

Während die Jahreshauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll, werde das Frühlingsfest vermutlich ersatzlos gestrichen: Reiner: „Einen Ersatztermin kann ich derzeit nicht anbieten - dazu muss man erst einmal sehen, wie sich die nächste Zeit entwickelt. Ich würde momentan vorschlagen, das Herbststadtfest vorerst im Auge zu behalten.“Das Büro der Werbegemeinschaft bleibt vorerst geschlossen.