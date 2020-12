Kamp-Lintfort: Wie die Laga für einen tollen Sommer sorgte

Kamp-Lintfort Was war 2020 los in Kamp-Lintfort? In unserem Rückblick Teil eins geht es unter anderem um den mutigen Start der Landesgartenschau.

LANDESGARTENSCHAU: EIN AUFTAKT MIT HINDERNISSEN

Auch wenn es am Ende gut ausgegangen ist: Der Start ins Laga-Jahr ist rumpelig. Mitte März kommt wegen Corona die Allgemeinverfügung, nach der alle Veranstaltungen bis 19. April verboten sind, "auch die unter freiem Himmel". Ist das das Aus für die Landesgartenschau, die am 17. April eröffnen soll? So schnell gibt man sich bei der Stadt nicht geschlagen, schließlich waren die Einladungen schon raus. Und Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling versichert, dass das Laga-Gelände fertig gestellt werde - und zwar bis zum 17. April.

Aber schon eine Woche später ist klar: Das wird nichts mit dem 17. April. Die Verschiebung ins Jahr 2021 wird noch diskutiert, unter Vorbehalt der 5. Mai als neuer Eröffnungstermin genannt. Die Tulpen blühen Anfang April wie wild, die Gastronomen stehen in den Startlöchern - aber keiner darf gucken kommen.

Oder doch? Irgendwas geht immer. Am Wochenende des ursprünglichen Eröffnungstermin kristallisiert sich heraus: Spazieren gehen ist trotz Corona erlaubt, also auch auf dem Laga-Gelände. An drei Tagen in der Woche - bewusst nicht an den Wochenenden - wird das Zechengelände für Besucher aufgesperrt. Das ist zwar nur der halbe Spaß ohne Blumenhalle, ohne Kalisto, ohne Gastronomie, bei abgesperrten Spielplätzen und Ausstellerflächen, nicht mal picknicken ist erlaubt. Macht nichts sagen die Kamp-Lintforter und nehmen das Gelände in Augenschein, während Lautsprecherdurchsagen in Dauerschleife an die Hygieneregeln erinnern.

Tatsächlich geht es am 5. Mai los - immer noch mit Einschränkungen, etwa nur mit "To-Go-Gastronomie". Oben am Kamper Berg bleiben die Ausstellungen geschlossen. Noch will sich niemand von den Großveranstaltungen mit Bernd Stelter oder der WDR Big Band verabschieden, das wird später kommen. Ein paar Tage später wird die für den 15. Mai geplante große Eröffnungsfeier abgesagt. Ein kleines bisschen offiziell ist dann aber der Besuch von NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser. "Es hätte mir in der Seele weh getan, wenn das Gelände im Sommer nicht zugänglich gewesen wäre." Sie stellt in Corona-Zeiten den Nutzen einer Gartenschau als Naherholungsgebiet heraus, wo "man sich einen schönen Tag machen kann".

Und dann groovt es sich schnell ein. Die Laga-Bahn startet. Dankbar nehmen die Menschen das Angebot der Stadt Kamp-Lintfort an, die als einzige Landesgartenschau-Stadt den Schritt gewagt hat, trotz der Pandemie zu öffnen. So viele Alternativen gibt es in diesem lausigen Corona-Sommer ja nicht zum Verreisen. Schon im Juni kann Bürgermeister Christoph Landscheidt den 100.000. Besucher begrüßen.

CORONA: EINE ABSAGE JAGT DIE NÄCHSTE

Noch im Februar zieht der Rosenmontagszug - wenn auch im Regen und bei Kälte - fröhlich durch die Kamp-Lintforter Straßen. Kein Mensch ahnt, dass in ein paar Wochen nichts mehr so sein wird, wie es war. Als Mitte März für Kamp-Lintfort die Schlagzeile lautet "Schwimmbad und Schulen zu, Kino läuft"; ahnt niemand, wie sehr und wie lange das Thema Corona ein beherrschendes sein wird.

Zu Beginn des Lockdowns sind die Nachrichten in erster Linie die von Absagen und Schließungen: Frühlingsfest Primavera, Beach Party, Laga-Eröffnung, ein Theater- oder Kabarettabend nach dem anderen wird optimistisch in den Herbst verschoben. Ebenso fast das komplette Kulturprogramm der Laga wird bald gekippt und verschoben. Das sind nur ein paar Beispiele. Kaum jemand denkt daran, dass das Virus im Winter noch heftiger denn je den Alltag bestimmen wird.

Danach folgen erste Berichte, wie die Menschen mit dem Lockdown umgehen: Abi-Vorbereitung in der Hängematte statt im Klassenzimmer, erste Restaurants stellen auf Lieferservice um, Ausstellungen eröffnen online, die Hochschule entwickelt Visiere als Corona-Schutz, die Messdiener bieten einen Einkaufsservice für Senioren an.

Ende April normalisiert sich das Leben wieder. Die ersten Geschäfte werden wieder eröffnet. Die Einzelhändler loben ihre Kunden: "Manche bleiben an der Tür stehen und fragen, ob sie reinkommen dürfen", erzählt Birgit Kämmerer von der Buchhandlung am Rathaus über die anfängliche Unsicherheit im Umgang mit der wieder gewonnenen Freiheit. Ein paar Tage später kommt die Maskenpflicht. Und im Juni gibt es ein ganz heißes Thema: Die Fahrradgeschäfte können sich vor Kunden kaum retten. "Wir arbeiten mit dem größten deutschen Händler zusammen. Aber selbst der kommt wegen der riesigen Nachfrage nicht mit dem Liefern nach", erklärt Ferdi Dammertz.

LANDSCHEIDT TRITT WIEDER AN - DEMO GEGEN RECHTS

Der amtierende Bürgermeister Christoph Landscheidt hat seinen Hut um die Bürgermeisterkandidatur ab 2020 nicht als erster in den Ring geworfen. Schon früh hatte er gesagt, dass er sich erst Mitte Januar äußern wolle. Das hatte sicherlich auch mit den Bedrohungen gegen ihn und seine Familie zu tun. Diese gipfelten schließlich darin, dass Landscheidt einen Waffenschein beantragt hatte, was Ende 2019 für bundesweites Aufsehen sorgte.

Die SPD wählt am 16. Januar mit 65 von 65 Stimmen Landscheidt zu ihrem Bürgermeisterkandidaten. Bei seiner Bewerbungsrede spricht der Amtsinhaber den inzwischen legendären Satz über "seine" Stadt, deren Entwicklungskurve so schön nach oben zeigt: "Ich habe dem Aschenputtel versprochen, eine Prinzessin aus ihm zu machen - und jetzt wollen wir sie tanzen sehen."

Wenige Tage zuvor hatten sich zahlreiche Kamp-Lintforter hinter ihren Bürgermeister gestellt. 700 Menschen treten zur "Demo gegen Rechts" an. Die Partei "die Rechte" demonstriert mit 30 Anhängern gegen Landscheidts Absicht, einen Waffenschein einzuklagen. Am Abend seiner Kandidatenkür erklärt Landscheidt, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen.

PROZESS WEGEN MISSBRAUCHS KLEINER KINDER

Für Entsetzen sorgte Ende 2019 die Entdeckung von Missbrauchsfällen, die später als Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach bekannt wurden. Darin verwickelt ist auch ein Mann, der zum Tatzeitpunkt in Kamp-Lintfort wohnte. Am 12. Mai beginnt der Prozess gegen den Bundeswehrsoldaten vor der Strafkammer in Moers. Zum Prozessauftakt räumt der Beschuldigte die Taten ein. Danach soll er unter anderem seine zweijährige Tochter, seinen Stiefsohn und seine Nichte missbraucht haben. Von diesen Taten hatte er Videos und Fotos gemacht. Angeklagt waren 33 Fälle, zwei davon gemeinschaftlich mit anderen.

14 Tage später fällt das Urteil: Zehn Jahre Haft und Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Die hohe Strafe trotz des Geständnisses und der Kooperation des 27-Jährigen begründet der Richter damit, dass es sich bei den Opfern um "erschreckend junge Kinder" gehandelt habe. Der Mann hatte sich im Juni 2019 selbst angezeigt. Weil er sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft Kleve seinerzeit "reumütig und therapiebereit" gezeigt habe, war es weder zu einer Hausdurchsuchung noch zu einer Vernehmung der Kinder gekommen. Das sorgte später in Justizkreisen für Irritationen.