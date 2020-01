Aller guten Dinge sind drei: You-Tuberin Chrisi, Studentin in Kamp-Lintfort, hat es geschafft. Drei mal war sie für den Youlius-Award nominiert. Am Wochenende wurde ihre Beharrlichkeit belohnt: Sie hat in der Kategorie „Politik, Umwelt und Soziales“ gewonnen.

Dabei gehe es nicht um ein bestimmtes Video, wie Christiane Stark, im Gespräch mit der NRZ erklärt, sondern um den Kanal, den sie seit 2013 betreibt, allgemein. Was genau die Jury bewogen hat, kann sie gar nicht genau sagen. „Ein Mitbewerber macht zum Beispiel hochwertige Reportagen.“ Womöglich sei es um ihren Stil und die Vielfältigkeit gegangen. Sie stellt sich in ihrer Studentenbude allein vor die Kamera und spricht über ein bestimmtes Thema, etwa über den umstrittenen Artikel 13 zum Urheberrecht oder über das Tempolimit.

Dass sie den Award persönlich abholen konnte, war knapp. Am Samstag geht es für sechs Monate zum Auslandssemester nach Madrid. Dort studiert sie dann „Digital Communication“. Vorbereitet hat sie sich auf den Aufenthalt im sonnigen Süden unter anderem, indem sie spanische Serien geguckt hat. Sie hat sich fest vorgenommen – auch wenn die Zeit knapp wird – noch ein Video als Update kurz vor dem Abflug auf ihrem englischen You-Tube-Kanal zu senden.