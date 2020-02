Moers. Kommentar: Die evangelische Gemeinde Kapellen in Moers will nicht fusionieren. Das ist ihr gutes Recht, aber die Entscheidung hat ihren Preis.

Es ist recht und billig, wenn die evangelische Kirchengemeinde Kapellen in Moers keine Fusion mit den Gemeinden in Schwafheim und der Stadtmitte eingehen will. Die Gespräche der drei Gemeinden waren von Anfang an ergebnisoffen, und so kann eben auch dabei herauskommen, dass die eigentlich angestrebte Fusion nicht zustande kommt.

Im Moerser Norden haben sich aber unlängst vier evangelische Gemeinden zusammengeschlossen, in Rheinhausen sind es fünf. Sie alle haben sich in die Notwendigkeit gefügt, dass die Mitgliederzahl seit Jahren sinkt und mit ihr der finanzielle Spielraum. Natürlich gibt keine Gemeinde ihre Eigenständigkeit gern auf, Pfarrer und Mitarbeiter sind Identifikationsfiguren. Doch alle Gemeinden, die sich einer Fusion nicht verschlossen haben, haben auch die Chancen in dem Neuanfang erkannt.

Man darf davon ausgehen, dass in den vergangenen vier Jahren das Für und Wider einer Fusion von allen Beteiligten in Kapellen, Schwafheim und der Stadtmitte gründlich abgewogen wurde. Deshalb werden die Gemeindeglieder in Kapellen um die Tragweite ihrer Entscheidung wissen. Und sie werden auch wissen, dass sich die Fusionsfrage vielleicht erneut stellt.