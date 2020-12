Corona-Weihnachten Keine Verschlechterung der Lage an Krankenhäusern in Moers

Moers/Kamp-Lintfort Die Corona-Lage an den drei Krankenhäusern in Moers und Kamp-Lintfort hat sich nicht verschlechtert, sie bleibt aber angespannt.

In den drei Krankenhäusern in Moers und Kamp-Lintfort hat sich die Corona-Situation über die Weihnachtstage nicht weiter verschlechtert. Das teilten am Sonntag Sprecherinnen und Sprecher des Bethanien-Krankenhauses, des St. Josef-Krankenhauses und des St. Bernd-Krankenhauses auf NRZ-Anfrage mit.

Wie Dr. Thomas Ziegenfuß, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Intensivstation am, berichtet, ist die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten im Vergleich zu der Zeit vor Weihnachten nahezu unverändert. Am Sonntag wurden demnach 15 Menschen mit einer Corona-Infektion auf der Normalstation behandelt und fünf auf der Intensivstation, davon drei mit Beatmung.

Die Corona-Lage bleibt angespannt

Die Lage am Krankenhaus ist laut Pressesprecherin Regina Ozwirk aber weiter angespannt, weil auch Patientinnen und Patienten mit anderen Erkrankungen versorgt werden müssten. Wie die stellvertretende Pflegedirektorin Maria Kreutz mitteilt, sei Weihnachten am St. Josef diesmal ganz anders als sonst gewesen. Für Sicherheit sorge aber, dass das Krankenhaus hohe Standards bei den Sicherheitsmaßnahmen gegen das Virus anwende.

Krankenschwester Anja Wagner hat laut Mitteilung von Ozwirk an Weihnachten Spätdienst gehabt: „Sie sagt, dass wegen des Besuchsverbots viele Geschenke an der Pforte angenommen und an die Menschen im Haus weitergegeben wurden.“ Die Beziehung zwischen Patientinnen und Patienten und dem Personal sei an diesem Weihnachten intensiver als sonst gewesen, wie auch eine andere Krankenschwester sagt.

Am Bethanien ist die Lage stabil geblieben

Am Bethanien-Krankenhaus in Moers ist die Situation über die Feiertage stabil geblieben, wie Pressesprecherin Dr. Kathrin Stepanow am Sonntag mitteilt. Sieben Patientinnen und Patienten seien seit dem 24. Dezember neu auf der Covid-Station aufgenommen worden, wie viele in dieser Zeit entlassen wurden, teilt das Haus nicht mit.



Insgesamt, so Stepanow, würden zurzeit 21 Menschen mit Corona-Infektionen auf der Covid-Station versorgt. Davon würden sechs nicht-invasiv beatmet. Hinzu kommen drei Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation, davon eine oder einer mit invasiver Beatmung.

In Kamp-Lintfort gibt es besondere Herausforderungen

Am St. Bernhard-Krankenhaus in Kamp-Lintfort spricht Pflegedirektor Clemens Roeling von „besonderen Herausforderungen“ zu Weihnachten: „Neben der Sorge um Patienten besteht dabei auch die Sorge um die eigene Gesundheit und die der engsten Angehörigen.“

Laut Information von St. Bernhard-Pressesprecher Jörg Verfürth gibt es an diesem Sonntag insgesamt 124 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus, darunter zwölf Corona-Erkrankte auf der Isolierstation. Zusätzlich gebe es vier Verdachtsfälle. Unter den insgesamt neun Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation seien zwei Covid-Erkrankte, von denen einer invasiv beatmet werde. Über die Weihnachtstage habe es, so Verfürth, täglich drei bis vier Aufnahmen und zwei bis drei Entlassungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.



Pflegedirektor Clemens Roeling weist, wie auch die Krankenschwestern am St. Josef-Krankenhaus, auf die besondere Situation zu Weihnachten hin. Mit Blick auf die Besuchseinschränkungen sagt er: „Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Stationen, die sich in einem besonderen Maß um diejenigen kümmern, die Unterstützung und Zuwendung bedürfen."