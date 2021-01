Kita am Bismarckplatz in Kamp-Lintfort wird teurer

Kamp-Lintfort. Modulbauten seien gefragt, sagt Beigeordneter Christoph Müllmann. So steigen die Kosten für die Kita Bismarckplatz um 200.000 Euro.

Da muss die Stadtverwaltung wohl in den sauren Apfel beißen: Weil der Markt für Modulbauten anscheinend ziemlich leergefegt ist, wird der Neubau der Kita am Bismarckplatz teurer. Statt der veranschlagten vier Millionen Euro für die für sechs Gruppen geplante Einrichtung werden nun 215.000 Euro mehr fällig. Die Politik segnete das noch kurz vor der Weihnachtspause ab. Bleibt ja nichts anderes übrig. Das Geld, so erläuterte der Beigeordnete Christoph Müllmann, komme aus dem Budget der Unesco-Schule. Der Bau eines dort geplanten Fluchttreppenhaus wird auf den zweiten Bauabschnitt verschoben. "Das ist jetzt nicht zwingend notwendig", erklärt der Schuldezernent. Das "Entfluchten" sei an dieser Stelle zunächst auch anders möglich. Auch werden laut Verwaltung beim Bau der Kita selbst durch kleinere Gestaltungsänderungen 85.000 Euro eingespart.

Einzug jetzt doch erst im Herbst

Der Termin zur Fertigstellung der Kita nahe dem Stadtkern verschiebt sich ebenfalls nach hinten. Das hänge ebenfalls mit der Lage am Markt für Modulbauten zusammen. Um vielleicht doch noch wirtschaftlichere Angebote zu erhalten, hätten die Architekten in Absprache mit der Stadt das Zeitfenster nach hinten verschoben. Das sei allerdings vergeblich gewesen, erklärte Müllmann auf Nachfrage. Nun soll im September Einzugstermin sein. Geplant war Juli. Ebenfalls noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für die sechsgruppige Kita am Volkspark starten. Die Kita am Bismarckplatz ist das erste der fünf für die Jahre 2021 bis 2023 mit einem Volumen von insgesamt über 18 Millionen Euro. Wegen des engen Terminplans hatte man sich für die Modulbauweise entschieden.

Ein Teil der Grünfläche bleibt erhalten

Die Kita am Bismarckplatz entsteht auf einer dahin reinen Grünfläche, die direkt an Ecke zur Friedrichstraße liegt. Der Bau soll zweigeschossig werden und in L-Form gebaut werden. Dazu werden 1600 Quadratmeter Außenspielfläche gehören. Ein etwa gleich großer Teil wird als reine Grünfläche erhalten bleiben.