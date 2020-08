Kommunalwahl 2020: Die Kandidaten für Moers im Bollwerk

Wer sitzt nach der Kommunalwahl auf dem Chefsessel im Rathaus von Moers? Am 19. August lädt das Bollwerk zum Kandidaten-Talk ein.

Wer wissen möchte, welche politischen Ziele die Bürgermeister-Kandidaten in Moers verfolgen, sollte sich den 19. August, 18 Uhr vormerken. Dann lädt das Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 die Kandidatin und die sechs Kandidaten zu einem Talk auf die Terrasse im Biergarten ein.

Alle haben zugesagt: Diana Finkele (parteilose Kandidatin der Grünen), Christoph Fleischhauer (amtierender Bürgermeister, CDU), Ibrahim Yetim (SPD), Claus Peter Küster (Grafschafter), Dino Maas (FDP) und die beiden unabhängigen, parteilosen Kandidaten Torsten Gerlach und Markus Helmich.

Bei schlechtem Wetter gibt es eine Alternative

Besonders im Fokus stehen Themen, die Jugendlichen und junge Erwachsene bewegen. Aktuell stehen deshalb in allen Moerser Jugendzentren Boxen, in denen die Jugendliche Fragen an die Kandidaten einwerfen können. Diese Fragen werden den sieben Kandidaten im Laufe des Talks gestellt. Aber es gibt sicher auch noch mehr zu besprechen, Sarah Dickel (Öffentlichkeitsarbeit Bollwerk) und NRZ-Redaktionsleiter Matthias Alfringhaus moderieren den Talk.

Da die Sitzmöglichkeiten im Biergarten begrenzt sind, bittet das Bollwerk um eine frühzeitige Platzreservierung zu den Öffnungszeiten der Kneipe (dienstags bis donnerstags 18 bis 22 Uhr und freitags und samstags 18 bis 1 Uhr). Bei schlechtem Wetter kann die Talkrunde in die Bollwerk-Konzerthalle verlegt werden. Es gelten die Coronaschutz-Regelungen. Gefördert ist das Projekt durch den Landschaftsverband Rheinland.