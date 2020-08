Kommunalwahl in Neukirchen-Vluyn: Infos, Kandidaten, Themen

Neukirchen-Vluyn. Am 13. September findet in Neukirchen-Vluyn die Kommunalwahl statt. Alle wichtigen Infos zu Kandidaten, Themen und Wahllokalen in der Übersicht.

Bei den Kommunalwahlen am 13. September wollen in Neukirchen-Vluyn drei Bürgermeisterkandidaten und fünf Parteien und Wählervereinigungen antreten. Wir beantworten in diesem Text die wichtigsten Fragen zur Wahl: Wer will Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden? Wie finde ich mein Wahllokal oder wie beantrage ich Briefwahl?

Kommunalwahl in Neukirchen-Vluyn: Die wichtigsten Infos

Die Kommunwahl findet am Sonntag, 13. September 2020, statt. 22.968 Neukirchen-Vluyner ab 16 Jahren dürfen nach Angaben der Stadt wählen gehen. Die Wahllokale sind in der Regel von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine mögliche Stichwahl für die Wahl des Bürgermeisters wäre am 27. September.

Gewählt werden der Rat der Stadt und der Neukirchen-Vluyner Bürgermeister. Außerdem findet gleichzeitig die Wahl des Landtages und des Landrates für den Kreis Wesel und das Ruhrparlament statt.

Kommunalwahl in Neukirchen-Vluyn – die wichtigsten Themen

Reaktivierung der Niederrheinbahn

Klimaschutz

Wohnen und Stadtentwicklung

Verkehr / Mobilität

Bildung

Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Neukirchen-Vluyn

Was steht auf dem Wahlzettel?

Bei der Kommunalwahl am 13. September können insgesamt fünf Stimmen abgegeben werden: Für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und der Landrätin/des Landrats sowie für die Mitglieder des Stadtrats und des Kreistags. Zudem wählen die Bürgerinnen und Bürger erstmals die Mitglieder der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr direkt. Wahlberechtigt sind deutsche Staatsangehörige oder die eines EU-Mitgliedsstaates ab 16 Jahren.

Wer sind die Kandidaten für den Posten des Bürgermeisters?

Um das Amt des Bürgermeisters bewerben sich neben Amtsinhaber Harald Lenßen (CDU) der Bewerber von Bündnis 90/Die Grünen, Christian Pelikan, und der unabhängige Kandidat Ralf Köpke, der für die SPD antritt.

Welche Parteien wollen in den Rat?

Über die Zusammensetzung des Rates in Neukirchen-Vluyn können sich die 22.968 Wahlberechtigten zwischen fünf Parteien entscheiden. Hier hat die SPD mit 38 Kandidatinnen und Kandidaten die größte Reserveliste, die CDU hat 32 Ratskandidatinnen und -kandidaten auf der Reserveliste, bei Bündnis 90/Die Grünen sind es elf, die Liste des Wählerbündnisses NV Auf geht’s zählt sechs Kandidatinnen und Kandidaten und die FDP geht mit fünf Kandidaten ins Rennen.

Bei der SPD steht die Partei- und Fraktionschefin Elke Buttkereit auf Platz 1 der Reserveliste, auf Platz 2 folgt Fraktionsvize Richard Stanczyk. Auf Platz 1 der CDU-Reserveliste steht die Stadtverbandsvorsitzende Karin Keesen, gefolgt vom Fraktionsvorsitzenden Markus Nacke. Die Liste der Grünen führt Angelika von Speicher an. Ganz oben auf der Liste von NV Auf geht’s steht Elisabeth Wannenmacher, die Ende vergangenen Jahres den Fraktionsvorsitz übernommen hatte. Bei der FDP ist André Landskron Spitzenkandidat.

Es ist nicht allen Parteien gelungen, alle 19 Neukirchen-Vluyner Wahlbezirke mit Kandidatinnen/-en zu besetzen.

Wie viele Wahllokale gibt es?

Das Wahlgebiet der Stadt Neukirchen-Vluyn besteht aus 19 Wahlbezirken. Diese sind in insgesamt 20 Stimmbezirke eingeteilt. Zur Stimmabgabe gibt es in jedem Stimmbezirk ein Wahllokal. Dazu kommen zwei Briefwahl-Bezirke.

Wann bekomme ich eine Wahlbenachrichtigung?

Die Wahlbenachrichtigungen sind nach Angaben der Stadtverwaltung am Mittwoch, 19. August, verschickt worden.

Wie beantrage ich Briefwahl?

Für jene, die am Wahltag verhindert sind, besteht im Vorfeld der Wahl wieder die Möglichkeit, die Stimme per Briefwahl abzugeben. Hierzu wird der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckte Wahlscheinantrag verwendet und an das Wahlbüro gesendet. Mehr Infos gibt es hier.

Die Erteilung eines Wahlscheines ist bis zum 2. Tag vor der Wahl (Freitag, 11. September) bis 18 Uhr möglich. Der rote Wahlbrief muss spätestens am Wahltage (13. September) bis 16 Uhr im Rathaus der Stadt Neukirchen-Vluyn eingehen.

Wann ist meine Stimme ungültig?

Ein Stimmzettel wird immer dann ungültig, wenn ein Wähler zu viele Kreuze gemacht hat. Mehr als ein Kreuz pro Stimmzettel ist nicht gestattet. Außerdem müssen die Wahlhelfer das Kreuz klar zuordnen können. Falls das Kreuz an einer unklaren Stelle positioniert wurde, muss die Stimme bei der Auszählung aussortiert werden. Jeder Stimmzettel, auf dem der Wähler seinen Namen oder andere Zusatzbemerkungen schreibt, ist ebenfalls ungültig.

Braucht die Stadt noch Wahlhelfer? Und gibt es Geld dafür?

Nein. Für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gibt es ein „Erfrischungsgeld“ in Höhe von 28 Euro.

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Wahlen?

Angesichts der Pandemie sind die Wahllokale in Altenheimen wie folgt ersetzt worden: Wahlbezirk 1.0 vorher: Matthias-Jorissen-Haus jetzt: Gerhard-Tersteegen-Schule II. Wahlbezirk 2.0 vorher: Seniorenpark carpe diem jetzt: Christus-Gemeinde Neukirchen. Wahlbezirk 11.0 vorher: Awo Seniorenzentrum Willy Könen jetzt: Knappen-Vereinsheim. Wahlbezirk 14.0 vorher: Altenheimat Vluyn jetzt: DRK-Heim Vluyn.

Es ist zu allen umstehenden Personen ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. Auch im Wahlraum ist auf die Einhaltung des Abstandes zu achten. Gegebenenfalls wird der Zutritt durch ein Wahlvorstandsmitglied gesteuert. In der sich eventuell vor dem Wahlraumbildenden Warteschlange ist ebenfalls auf das Abstandsgebot zu achten. Ein Mund-Nase-Schutz ist zu tragen.

Weitere Hinweise gibt es auf der städtischen Internetseite.

Wie viele Stimmen benötigt der Wahlsieger?

Für den Bürgermeister-Posten und den Landrat gilt: Wer mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommt, gewinnt die Wahl. Schafft das kein Kandidat, gibt es eine Stichwahl am 27. September. Im Stadtrat von Neukirchen-Vluyn werden insgesamt 38 Sitze vergeben. 19 Sitze werden durch die Gewinner in den jeweiligen Wahlbezirken besetzt.

Neben den 19 Direktmandaten haben die Parteien Reservelisten aufgestellt, anhand des prozentualen Ergebnisses jeder Partei werden die weiteren 19 Sitze anhand der Reserveliste verteilt. Anders als bei anderen Wahlen gilt eine Fünf-Prozent-Hürde oder 2,5 Prozent-Sperrklausel bei den Kommunalwahlen nicht.

Wann steht das Ergebnis der Kommunalwahl fest?

Die Auszählung der Wahl kann unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen. Auch die Stimmen der Briefwähler werden erst nach Schließung der Wahllokale ausgezählt. Die ersten Ergebnisse gibt es in der Regel bereits am Wahlabend.