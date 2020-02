Die meisten Wählerinnen und Wähler werden von der Neueinteilung der Wahlbezirke vermutlich gar nichts merken. Und diejenigen, die nun einem anderen Bezirk zugeordnet sind, müssen am Wahltag im September nur darauf achten, dass sie nicht aus alter Gewohnheit in ein falsches Wahllokal gehen.

Die Stadtverwaltung ist derzeit in der Planungsphase, wie die Information an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger letztlich konkret aussehen soll. Wichtig ist am Ende nur, auch tatsächlich wählen zu gehen. Bei der Kommunalwahl im Mai 2014 lag die Wahlbeteiligung zwischen 32,49 und 61,61 Prozent in einzelnen Bezirken; im Schnitt hat nur rund die Hälfte das Recht zu wählen wahrgenommen. Wählen zu dürfen, ist ein Privileg.

Und in Zeiten, in denen die Demokratie von rechts ausgehebelt werden soll, ist es schon fast eine Pflicht, wählen zu gehen und damit seinen und ihren Beitrag zum Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu leisten.