Mann lässt Gaskocher allein: Brand in Obdachlosenheim Moers

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Zimmerbrand in einer Obdachlosenunterkunft in Moers.

Moers. Weil er eine Zigarette rauchen wollte, hat ein 30-Jähriger in einer Obdachlosenunterkunft in Moers einen Gaskocher mit Öl ohne Aufsicht gelassen.

Die Feuerwehr musste am späten Samstagabend zu einem Zimmerbrand in einer Obdachlosenunterkunft in Moers ausrücken. Ein 30-Jähriger hatte in dem Heim an der Römerstraße auf einem Gaskocher Öl erhitzen wollen.

Um eine Zigarette zu rauchen, verließ er das Zimmer und achtete nicht mehr auf den Kochtopf. Dadurch entstand schließlich ein Zimmerbrand. Weitere Bewohner der Unterkunft konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Eine 20-jährige Ersthelferin aus Duisburg erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Dem betrunkenen Brandverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Zusammen mit einem weiteren 27-Jährigen wurde er anderweitig untergebracht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Weitere Nachrichten aus Moers und Umgebung lesen Sie hier.