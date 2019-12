Raub in einem Aufzug in Kamp-Lintfort (Symbolbild). ol

Kamp-Lintfort. Ein Räuber hat im Aufzug in Kamp-Lintfort einer Seniorin Schlüssel, Geld und Dokumente abgenommen. Die Beschreibung nennt auffällige Details.

Mann mit Bierdose beraubt Frau im Aufzug in Kamp-Lintfort

Ein Unbekannter hat eine 75-jährige Frau ausgeraubt – in einem Fahrstuhl.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Die Seniorin betrat um diese Zeit den Fahrstuhl einer Arztpraxis in einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße, etwa in Höhe der Fußgängerzone. Zusammen mit ihr stieg ein Mann den Aufzug. Nachdem sich die Türen geschlossen hatten, drückte er unvermittelt die 75-Jährige gegen die Wand der Kabine und wühlte in ihrer Handtasche, die sich an ihrem Rollator befand. Aus der Handtasche nahm der Unbekannte einen Schlüsselbund, Bargeld und diverse persönliche Dokumente. Anschließend flüchtete er in Richtung Fußgängerzone.

Eine 32-Jährige kann den Täter ein ganzes Stück verfolgen

Nach der Flucht des Täters rief die Kamp-Lintforterin so laut um Hilfe, dass eine 32-Jährige aufmerksam wurde und die Verfolgung aufnahm. Allerdings verlor sie ihn an einer Fußgängerpassage, die in Richtung Real führt, aus den Augen.

Beschreibung des Unbekannten: 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank. Er trug eine große Umhängetasche, eine dunkle Strickmütze mit weißem Rand, eine helle Jeans und eine knallrote Jacke. Außerdem hielt er in der Hand eine Dose Bier der Marke „Veltins“. Der Mann sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei Kamp-Lintfort bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02842 / 934-0.