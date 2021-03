Massenschlägerei - 17-Jähriger mit Messer verletzt

Neukirchen-Vluyn. Aus bisher unbekannten Gründen hat sich eine Gruppe von Tatbeteiligten in Neuklirchen-Vluyn geprügelt. Beim Eintreffen der Polizei flohen sie.

Bei einer Schlägerei in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) ist ein junger Mann mit einem Messer verletzt worden. Aus bisher unbekannten Gründen habe sich eine Gruppe von rund 15 Menschen in der Nacht auf Sonntag gestritten und aufeinander eingeschlagen, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten eintrafen, flohen alle außer einem 17-Jährigen, der bei dem Streit mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden war. Er schwebte nicht in Lebensgefahr, wurde aber in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)