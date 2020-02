Kamp-Lintfort. Der Verein „Ambulante Hospiz Arbeit“ in Kamp-Lintfort weihte seine neuen Räume an der Markgrafenstraße mit der offiziellen Schlüsselübergabe ein.

Mehr Platz für den Hospizdienst in Kamp-Lintfort

Große Freude kam bei der Einweihungsfeier der neuen Räume der ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes auf. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitglieder kamen, um zu feiern, darunter auch erster Beigeordneter und Jugenddezernent Dr. Christoph Müllmann. Er selbst ist langjähriges Mitglied und dadurch auch Unterstützer des Vereins „Ambulante Hospiz Arbeit“. In seiner Rede sprach er von einem „riesen Qualitätssprung“ durch die neuen Büro- und Verwaltungsräume.

Die Planungen dafür gab es seit August 2018. Der Umzug begann ein Jahr später im Oktober. Vorher stand dem ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst nur ein Raum zur Verfügung, jetzt sind es vier. In dem Awo-Gebäude auf der Markgrafenstraße 7 gibt es nun ein Büro für die Koordinatorinnen, einen Büro für die Verwaltungsarbeiten des Vereins und zwei Besprechungsräume, die für Trauergespräche und Gruppenmeetings genutzt werden. 2016 wurde das Haus an die Stadt übergeben. Zwischendurch wurde es von syrischen Flüchtlingsfamilien bewohnt, welche jetzt aber eine eigene Wohnung in Kamp-Lintfort gefunden haben.

Der Verein wurde 2002 gegründet

Für die Umwidmung waren einige Ehrenamtliche aktiv. „Wir freuen uns wahnsinnig, in diesen schönen hellen Räumen zu sein!“, sagte Nicole Kraemer, erste Vorsitzende des Vereins. Die Schlüsselübergabe ist Tradition zwischen Awo und Verein. So wird symbolisch vermittelt, dass es sich um ein gemeinsames Projekt handelt. „Die starke Zusammenarbeit ist wichtig und notwendig“, betonte Nicole Kraemer.

Der Verein „Ambulante Hospiz Arbeit“ wurde 2002 gegründet und begleitet schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen in ihrer letzten Lebensphase und ermöglichen ein Verbleiben in der häuslichen Umgebung. „Mir liegt die Arbeit sehr am Herzen“, erklärt Renate Hirt, hauptamtliche Koordinatorin. Aktuell sind im Verein zwei Hauptamtliche, 35 Ehrenamtliche und 82 Mitglieder tätig.