Mehrere Einbrüche in Moers beschäftigen die Polizei

Moers. Unbekannte brachen zwischen Sonntag und Dienstag in ein Haus und eine Wohnung sowie in eine Spielhalle ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Einbrüche, die zwischen Sonntag und Dienstag begangenen worden sind, beschäftigen die Polizei in Moers. So stiegen Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 7.30 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, in ein Haus am Martin-Luther-Ring ein. Dort brachen sie einen Tresor auf und stahlen unter anderem Bargeld.

An der Asberger Straße hatten Unbekannte am Montagnachmittag eine Wohnung aufgebrochen und eine Soundbox, Bargeld und eine Münzsammlung gestohlen. Eine Spielothek stand ebenfalls im Fokus von Einbrechern. Diese gelangten am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr in das Gebäude an der Franz-Haniel-Straße. Was sie erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.