Mercator-Ensemble in Moers: Im Dreivierteltakt ins neue Jahr

Wer Musik im Dreivierteltakt, Wiener Walzer- und Polka-Klänge liebt, der wurde am Sonntag gleich mehrfach fündig: Einmal beim Neujahrskonzert im Kammermusiksaal des Martinstifts in Moers am Vormittag und danach bei einem verkürzten Konzert mit freiem Eintritt in der Dorfkirche Repelen am späten Nachmittag.

Bei beiden spielte das 2008 gegründete Mercator Ensemble der Duisburger Philharmoniker. Mit Matthias Bruns und Peter Bonk (Geigen), Eva Maria Klose (Bratsche) und Hanno Fellermann (Kontrabass) hat es die klassische Besetzung der Wiener Serenaden-Quartette, der „Partybands“ des 18. und 19. Jahrhunderts. Vier Profi-Musiker, die sich bei aller Routine Spielwitz und -freude erhalten haben.

Die Musiker haben eine Nische gefunden

Geboten wurde eine Mischung volkstümlicher, mehr oder weniger bekannter Melodien mit Wurzeln in der Wiener Klassik: „Wir lieben diese Art von Musik, die Volksnähe mit Kunstmusik verbindet und den Interpreten viele Freiheiten lässt, zum Beispiel in Bezug auf Phrasierung, Klangfarbe und Tempo“, erklärten die Musiker. Man habe damit eine Nische gefunden und die Möglichkeit, auch weniger bekannte Musikstücke aus dieser Zeit wieder ins Rampenlicht zu rücken, sagte Bassist Fellermann.

Es begann denn auch mit „Liebesfreud“ von Fritz Kreisler, einer nicht oft zu hörenden Alt-Wiener Tanzweise im Walzertakt. Mit „Die Romantiker“ von Joseph Lanner ging es im gleichen Rhythmus weiter. Es ist zwar kein stürmisches Walzerlied, dennoch konnte man die schwingenden Röcke und erhitzten Gesichter in einem Wiener Ballsaal förmlich vor sich sehen.

Wer auf den Geschmack kommt: Der nächste Termin steht fest

Erheblich flotter kamen danach die „Tik-Tak-Polka“ aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss und die Polka „Feuerfest“ (besser bekannt als „Amboss-Polka“) seines Bruders Josef Strauss daher – immer noch mitreißende Melodien, deren Schwung sich sofort auf die Zuhörer in der voll besetzten Kirche übertrug. Mit dem eher unbekannten Walzer „Wiener Kinder“ von Josef Strauss und zwei kurzen Zugaben war das Neujahrskonzert bereits nach einer knappen Stunde zu Ende.

Wobei der schmissige Marsch „Wien bleibt Wien“ von Johann Schrammel noch einmal alle Besucher zum Mitklatschen animierte: „Schade, dass es so schnell vorbei war. Wir hätten dieser Musik noch viel länger zuhören können“, bedauerten zwei, wie das gesamte Publikum begeistert applaudierende, Zuhörerinnen aus Moers.

Wer noch einmal das ganze Programm erleben möchte, kann dies bereits am 22. Januar um 19.30 Uhr in der Bezirksbibliothek Rheinhausen tun.