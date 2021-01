Moers: Apotheken spenden Erlös aus Verkauf von FFP2-Masken

Moers Ältere und Risikopatienten bekommen die Masken umsonst. Für alle anderen starten Simon und Julius Krivec in Moers eine Aktion.

In Moers spenden vier Apotheken den Erlös aus dem Verkauf von FFP2-Schutzmasken gegen das Coronavirus. Der Gesamtertrag der Aktion wird laut einer Mitteilung vom Montag von den beteiligten Apothekern im Anschluss an soziale Einrichtungen in der Stadt gespendet.

In einer gemeinsamen Mitteilung weisen die Adler Apotheke, die Aeskulap Apotheke, die Apotheke am Neumarkt und die Apotheke am Kö darauf hin, dass Personen über 60 Jahren und Risikopatienten seit Anfang des Jahres mit Vorlage eines Berechtigungsscheines der Krankenkasse 2 x 6 FFP2-Masken in den Apotheken ausgehändigt bekommen.

Ein Euro - wer möchte, kann mehr geben

„Schützenwert sind jedoch alle Bürgerinnen und Bürger. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam entschlossen, all unseren Kunden ein niederschwelliges Angebot für FFP2-Masken anzubieten,“ wird Dr. Simon Krivec, Adler Apotheke, in der Mitteilung zitiert „Gegen eine kleine Spende ab 1 Euro pro Maske sind die FFP2-Masken ab sofort bei uns in den Apotheken erhältlich. Gerne kann aber auch ein höherer Betrag gespendet werden“ erläutert Julius Krivec, Aeskulap Apotheke.

Die Auswahl der Einrichtungen, an die gespendet werden soll, werde derzeit noch getroffen. Zahlreiche Prominente, darunter Detlef Steves und Hundeprofi Martin Rütter, und Unternehmen wie die Volksbank am Niederrhein hätten ihre Bereitschaft angekündigt, das Projekt zu unterstützen oder haben bereits gespendet.