Moers: Besuch aus Großbritannien verwundert Anwohner

Auf dem Enni-Wohnmobilstellplatz am Solimare in Moers stehen zahlreiche britische Fahrzeuge.

Moers. In Moers campieren zurzeit viele Briten auf dem Wohnmobilstellplatz. Betreiber Enni sieht keine Probleme, die Stadt hat Corona-Regeln geprüft.

Am Wochenende haben viele Spaziergänger und Anwohner eine überraschende Entdeckung in Moers gemacht: Der bis vor kurzem noch geschlossene Wohnmobilstellplatz neben der Eventhalle ist voll besetzt. Es sind fast ausschließlich Briten, die dort campieren.

Besonders drastisch war es nach Angaben einer Anwohnerin am Samstag, als nicht nur der Wohnmobilstellplatz voll besetzt war, sondern auch ein Teil des Parkplatzes an der Eventhalle. Ein Moerser berichtet, dass die Gäste tagsüber nicht in den Wohnwagen sind und manchmal erst abends zurückkehren. Auffällig: Der Besuch ist mit Kleintransportern angereist, einige von ihnen mit Firmenaufschrift.

Wer ein Ticket zieht, darf da auch stehen

Aus Sicht der Enni, die den Wohnmobilstellplatz betreibt, läuft alles ordnungsgemäß ab. „Die Gäste haben ein Ticket gezogen, wir sehen keinen Grund einzuschreiten“, teilte eine Sprecherin am Montag auf NRZ-Anfrage mit. Reservierungen seien beim Stellplatz nicht möglich, wer ein Ticket ziehe, könne dort auch stehen. Man habe zudem Mitarbeiter vor Ort.

Touristen oder nicht?

Wie die Enni weiter mitteilt, sei es nicht das erste Mal, dass ganze Gruppen auf dem Stellplatz übernachten. Ob es sich im aktuellen Fall um Gäste handelt, die allein touristische Ziele verfolgen, konnte die Enni nicht sagen. Den Stellplatz gibt es seit Ende 2017, bis zu elf Plätze können mit Tickets gebucht werden. Nach Angaben von damals hat die Stadt die Einrichtung mit 10.000 Euro aus Mitteln der Wirtschafts- und Tourismusförderung bezuschusst. Der Standort war bewusst gewählt worden, weil Touristen hier zahlreiche Angebote in unmittelbarer Nähe vorfinden. Zurzeit dürfte der Stellplatz auch für Gäste der Landesgartenschau in der Moerser Nachbarstadt Kamp-Lintfort interessant sein – sofern er nicht ausgebucht ist.

Polizei: keine besonderen Vorkommnisse

Die Stadt teilte am Montag mit, sie werde eingreifen, sobald es Probleme mit Müll oder Lärm gebe. Die Polizei hat bisher keine Vorkommnisse feststellen können.