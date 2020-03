Gute Nachrichten aus der Wirtschaft sind in diesen Zeiten eher die Ausnahme, doch es gibt sie. Die Keuck Medien zum Beispiel geht mit einem Team von rund 14 der insgesamt 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Moers-Hülsdonk an den Start. Am Wochenende werden die Umzugskartons beim Spezialisten für Werbetechnik ausgepackt.

Dass das Traditionsunternehmen aus Straelen jetzt auch in Moers aktiv wird, hat viel mit dem Moerser Unternehmen Borkowitz Siebdruck zu tun, wie Sebastian Keuck, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Keuck Medien, berichtet. Vor rund zwei Jahren habe sich Borkowitz um eine Nachfolgeregelung bemüht.

Der Maschinenpark spielt eine wichtige Rolle

Laut einer Pressemitteilung gehört Borkowitz seit 2019 zur Keuck-Gruppe. Jetzt biete Keuck auch in Moers am Schürmannsgraben den Service in den Bereichen Agentur, Werbetechnik und Druck – ergänzt durch das Personal und den Maschinenpark der Borkowitz Medien.

Dass Stammhaus von Keuck mit Offset- und Digitaldruck bleibt in Straelen (Max-Planck-Straße 8), ebenso werden dort weiterhin Dienstleitungen für Grafik und Werbetechnik angeboten. Das Team dort wird um zwei Mitarbeiter ergänzt, ebenso soll es im Raum Straelen eine Beschriftungshalle geben. Grafik und Werbetechnik wird es jedoch künftig auch in Moers geben, wie Sebastian Keuck auf NRZ-Anfrage berichtet. Der Umzug stehe am kommenden Wochenende bevor.

Einer der beiden Gesellschafter wechselt nach Moers

Für größere Projekte wie zum Beispiel Folien und Beschriftungen steht in Moers künftig zusätzlich der Borkowitz-Maschinenpark zur Verfügung. Damit ließen sich problemlos selbst größere Motive drucken. Nach einer Übergangsphase im vergangenen Jahr firmiert das Unternehmen jetzt an beiden Standorten in Moers und Straelen unter dem Namen Keuck Medien GmbH und Co. KG.

Während der geschäftsführende Gesellschafter Sebastian Keuck in Straelen bleibt, wechselt sein Bruder Benedikt in gleicher Funktion an den Standort Moers. „Zusammen verfügen wir über 1000 Quadratmeter Produktionsfläche in Straelen und Moers. Die bieten ausreichend Platz zur kreativen Prozessgestaltung“, wird Benedikt Keuck in einer Mitteilung zitiert.

Die Folgen des Coronavirus wirken sich zurzeit übrigens auch auf Keuck Medien aus, wie Gesellschafter Sebastian Keuck berichtet: „Wir sind, zum Teil für Auftraggeber, im Laden- und Messebau tätig. Da sind schon drei Messen abgesagt worden, was uns auch betrifft.“ Jetzt steht für das Unternehmen aber erst einmal der Umzug nach Moers und der Start im Moers-Hülsdonk im Mittelpunkt.