Moers: Das sagt der Niederrhein zum Konjunkturpaket

Moers. Das Konjunkturpaket ist auch für die Menschen am Niederrhein wichtig. Die NRZ hat sich umgehört, die Hoffnung auf bessere Zeiten ist groß.

Das milliardenschwere Konjunkturpaket der Bundesregierung beschäftigt die Menschen am Niederrhein. Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist groß.

In einer ersten Stellungnahme sagt zum Beispiel der Moerser CDU-Fraktionsvorsitzende und Landratskandidat der CDU im Kreis Wesel, Ingo Brohl: „Die strukturelle, nachhaltige Entlastung von den Sozialkosten verbessert die Lage der Kommunen und Kreise dauerhaft und zielgerichtet. Die Altschuldenlösung muss weiterhin kommen, sie ist ursächlich in der jahrzehntelangen, verfehlten Finanz- und Strukturpolitik in NRW und auch in Moers.

Kreishandwerksmeister Günter Bode aus Moers findet den Ansatz für das Paket „wahnsinnig gut“. Bode sagte auf NRZ-Anfrage: „Der Anreiz durch die niedrigere Mehrwertsteuer kann sich nur positiv auf das Handwerk auswirken, ich hoffe, dass die Kunden entsprechend reagieren.“ Nötig sei Hilfe auf jeden Fall: „Viele Gewerke wie zum Beispiel Friseure und Bäcker haben in den letzten Monaten sehr gelitten.“