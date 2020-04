So war es im vergangenen Jahr: Sahra Wagenknecht bei der Maikundgebung auf dem Marktplatz in Meerbeck. Dieses Jahr gibt es wegen der Coronakrise Angebote im Internet.

1. Mai Moers: Der digitale 1. Mai startet am Freitag um 11 Uhr

Moers. In der Coronakrise gibt es zum Tag der Arbeit Live-Acts, Gespräche und Interviews im Internet. Das Angebot ist ein Novum in der DGB-Geschichte.

Eine Maikundgebung im klassischen Sinn wird es in diesem Jahr in Moers und auch anderswo am Niederrhein nicht geben. Das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Ende März entschieden. Dafür gibt es jetzt den digitalen 1. Mai.

„Zum ersten Mal seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1949 wird es 2020 keine Demos und Kundgebungen auf Straßen und Plätzen zum Tag der Arbeit am 1. Mai geben. Denn die Gewerkschaften sind sich ihrer Verantwortung bewusst. In Zeiten von Corona heißt Solidarität: mit Anstand Abstand halten“, heißt es beim DGB Niederrhein.

Aktionen im ganzen Land geplant

Statt der sonst üblichen Kundgebungen soll es Demonstrationen im Internet geben. Ab 11 Uhr soll es am Freitag, 1. Mai bundesweit auf https://www.dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit sowie auf Facebook und Youtube Live-Acts, Gespräche und Interviews und mit Solidaritätsbotschaften aus ganz Deutschland geben. Das Motto zum Tag der Arbeit lautet in diesem Jahr: „Solidarisch ist man nicht alleine!“ Mehr auf www.niederrhein.dgb.de