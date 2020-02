Moers: Die KG Lusticana-Barbara startet in die heiße Phase

„Karneval im Blut. Uns geht’s gut.“ So heißt das Motto des diesjährigen Grafschafter Prinzenpaares Alfred I. und Mareike I. Worte, die wie maßgeschneidert auch auf die KG Lusticana-Barbara Moers zutreffen. Mit einer großen Galasitzung, der 42., starteten am Samstag die Meerbecker Jecken in die heiße Phase der fünften Jahreszeit.

Zwar bietet der Meerbecker Karneval nicht die größten und spektakulärsten Sitzungen, doch immer etwas ganz Besonderes. Der Saal im katholischen Jugendheim an der Lindenstraße war deshalb wie immer voll besetzt. Festlich in rot-weiß geschmückt, schummrig beleuchtet, warm und gemütlich bot er die richtige Atmosphäre für ein abwechslungsreiches Programm, das überwiegend „hausgemacht“ war. So von den Mädchen und jungen Frauen der Kleinen und der Großen Garde, die ihr tänzerisches Können zeigten. So von Ralf Weier, der als „Alter Knacker“ jetzt im richtigen Alter angekommen ist, aber nur noch herausfinden muss „wofür“.

„Ich bin stolz auf unseren gemeinsamen Zusammenhalt“, sagt Präsidentin Petra Weier

Ebenso Sabine Buschmann, die als Energiebündel den Saal mit fetzigen Schlagermelodien aufmischte. So auch Christoph Prinz, der als blondmähnige „Rosi“ gekonnt aus dem Meerbecker und anderen Nähkästchen plauderte und damit einige rote Gesichter und viele Lacher erntete. Oder die Showgruppe „Bühne zu“, die die Bühne in einen verruchten Western-Saloon verwandelte und das Publikum mit musikalischen und pantomimischen Parodien zu Beifallsstürmen hinriss. Humor, der sich auch vor professionellen Spaßmachern wie Bauchredner Hans-Jürgen Kellner und Stimmungssänger Heiko Großmann nicht verstecken musste.

Es war ein Programm, das neben Ordensverleihungen und neuer Senator-Einkleidung auch Zeit für ein Ständchen zu Ehren der Geburtstagskinder im Saal ließ: „Ich bin stolz auf unseren gemeinsamen Zusammenhalt. Wir sind in vieler Hinsicht quasi eine Familie“, erklärte Präsidentin Petra Weier den Grund des Lusticana-Erfolges.

Wie wichtig der Meerbecker Karneval für Moers ist, zeigte nicht nur die Anwesenheit von Kerstin Radomski (MdB) sowie den Moerser Bürgermeistern Christoph Fleischhauer und Ibrahim Yetim, sondern nicht zuletzt der ausführliche Besuch der beiden Prinzenpaare des Grafschafter Karnevals samt Garde-Musikzug und kompletten Gefolge. Nach dem Auftritt der „Rebellinnen“, der lusticanischen Showkapelle, war ein über fünf Stunden langes Programm, das kaum Pausen kannte, offiziell vorbei. „Et is widder Karneval, wat is dat schön…“, freute sich das singende Kinderprinzenpaar Chris I. und Anna Sophie II. In Meerbeck ist er bereits voll angekommen.