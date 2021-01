Moers: Diebe werfen mit Kanaldeckel Tür einer Tankstelle ein

In Moers sind Diebe am späten Montagabend in eine Tankstelle eingebrochen.

Moers Am Montagabend hat es in Moers einen Einbruch in eine Tankstelle gegeben. Auf bestimmte Ware hatten es die Diebe besonders abgesehen.

Wenig zimperlich sind am späten Montagabend Diebe in Moers vorgegangen. Nach einem Einbruch in eine Tankstelle sucht die Polizei jetzt nach Hinweisen zu der Tat.

Wie die Polizei im Kreis Wesel am Dienstag berichtet, warfen die Diebe am Montagabend gegen 23.25 Uhr mit einem Kanaldeckel die Glasscheibe der Eingangsschiebetür einer Tankstelle an der Dr.-Berns-Straße ein. Anschließend krochen die Unbekannten durch das entstandene Loch und gelangten in den Kassenbereich.

Die Diebe stahlen unter anderem mehrere Stangen Zigaretten. Auf der Flucht verloren die Unbekannten mehre Schachteln auf dem Gelände der Tankstelle. Offensichtlich flüchteten die Einbrecher in Richtung der Straße Pferdsweide. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.