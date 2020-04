Moers: Dreiste Diebe klauen Linienbus von Firmengelände

In Moers haben Diebe einen Linienbus geklaut.

Moers. Dreister Diebstahl in Moers: Der gestohlene Bus stand auf einem Firmengelände. Die Tat liegt bereits Tage zurück, jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In Moers haben dreiste Diebe gleich einen ganzen Bus geklaut. Wie die Polizei am Montag berichtet, ereignete sich der Diebstahl bereits vergangene Woche. Laut Mitteilung der Polizei haben sich der oder die Täter zwischen Donnerstag, 14 Uhr und Freitag, 7.30 Uhr Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Zum Schürmannshütt verschafft.

Sie hatten es auf einen blau-gelben Linienbus (MAN, amtliches Kennzeichen: MO – VZ 4) abgesehen, den sie vom Gelände klauten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.