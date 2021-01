Moers: Einbrecher muss seine Beute am Tatort zurücklassen

Moers Der Mann hatte es auf Heizlüfter in einem Rohbau in Moers abgesehen. Eine aufmerksame Frau konnte rechtzeitig die Polizei rufen.

In Moers hat eine Frau am späten Freitagabend einen Einbrecher bemerkt und so einen Diebstahl verhindert. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Montag.

Gegen 23.30 Uhr war der Einbrecher gewaltsam in einen Rohbau an der Andreasstraße eingedrungen. Er stahl drei Heizlüfter aus dem Inneren des Objektes und stellte sie für den Abtransport auf den Gehweg.

Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen

Eine 63-jährige Moerserin beobachtete den Lichtschein im Haus und alarmierte umgehend die Polizei. Der Einbrecher flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Siedweg, musste seine Beute aber zurücklassen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, meldet sich bite bei der Polizei in Moers, Telefon: 02841 / 1710.