Natur in Moers Moers: Enni lässt kranke Bäume am Vinner Wasserturm fällen

Moers Die Trockenheit der letzten Jahre hat Schäden im Wald am Wasserwerk hinterlassen. Bei der Durchforstung werden Tiere eingesetzt.

Wälder brauchen Pflege, auch der rund um das Wasserwerk im Moerser Stadtteil Vinn, in dem die Enni Energie & Umwelt Niederrhein seit mehr als einem Jahrhundert Trinkwasser für Moerser Bürger fördert. Förster Marco Müller vom Landesbetrieb Wald & Holz NRW hat das Gebiet deswegen im Blick.

Wie Enni am Freitag mitteilt, wird er in der kommenden Woche nach rund zehn Jahren das knapp sechs Hektar große Gelände wieder komplett durchforsten und - um den Mischwald zu erhalten - auch Schäden der Trockenheit der letzten Jahre im Baumbestand beseitigen. Der hierauf spezialisierte Forstbetrieb Frank Lürken aus Haan wird ihn dabei unterstützen und zur Verkehrssicherung entlang der Vinner- und Friedrich-Schelling-Straße auch Bäume zurückschneiden.

Der Förster hat den Wald schon unter die Lupe genommen

„Nur ein gesunder Wald dient dem Gewässerschutz und hilft uns dauerhaft die einwandfreie Wasserqualität zu sichern“, sagt Wassermeister Bernd Kamradt. „Dazu gehört in Abständen von mehreren Jahren stets vor dem Frühlingserwachen auch ein Großreinemachen.“ Revierförster Müller hat den Vinner Wald bereits vor Wochen unter die Lupe genommen und dabei jeden Baum einzeln begutachtet, wie Enni weiter berichtet.

Wie in weiten Teilen seines rund 500 Quadratkilometer großen Reviers zwischen Moers und dem Kempener Land hatte er dabei auch hier deutliche, vor allem durch die langen Trockenperioden der letzten Jahre verursachte Schäden entdeckt. „Buchen und Fichten sind besonders sensibel, zahlreiche Berghornbäume zudem vom eigentlich hier nicht heimischen Rußrindenpilz befallen, dessen Ausbreitung Trockenheit und Wassermangel begünstigen“, muss Müller in Vinn rund 450 Raummeter kranker oder abgestorbener Bäume entfernen.

Arbeiten dürfen Wasserqualität nicht gefährden

„So schaffen wir Freiraum für bereits gesetzte Jungbäume und den Altbestand, der sich so erholen und wie vor allem bei Buchen selbst verjüngen kann.“ Enni sei dabei wichtig, dass die Arbeiten in den Wasserschutzzonen die Qualität des Trinkwassers nicht gefährden dürfen. So kommen auch in Vinn rund um die aktiven Brunnen nur umweltverträgliche Hilfsmittel zum Einsatz.

Dabei werden wie zu Großvaters Zeiten zwei bis zu 900 Kilo schwere französische Konturac-Rückepferde helfen. Die setzt Forstwirt Frank Lüken bei Waldarbeiten landesweit seit Jahren ein, um totes Holz und gefällte Baumstämme für den Waldboden besonders schonend aus dem Forst zu ziehen. „Die Kaltblüter sind beliebte Waldarbeiter, da sie die nötige Ruhe auch beim lauten Sägen mitbringen und mit großer Routine die schwere Aufgabe erledigen“, schwört auch Wassermeister Kamradt auf diese kräftigen Helfer.