Moers: Frischzellenkur für die Enni-Eventhalle

Moers Im kommenden Jahr starten umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Veranstaltungshalle in Moers. Kostenpunkt: rund 1,4 Millionen Euro.

An der Enni-Eventhalle in Moers werden ab dem kommenden Januar umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Das kündigte Lutz Hormes, Vorstand der Enni Stadt & Service in dieser Woche an.

Die Halle mit einem Fassungsvermögen von über 1000 Gästen ist die Heimat des Moers Festivals und des Comedy Arts Festivals, zwei über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Veranstaltungen. Darüber hinaus fanden dort bis zum Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Veranstaltungen statt.

2018 kamen über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Halle, um zum Beispiel Konzerte oder Messen zu besuchen. Die Veranstaltungen werden in vielen Fällen von der Event-Service-Genossenschaft Niederrhein gebucht, der unter anderem das Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 oder die Enni angehören.

Doch die ehemalige Tennishalle im Süden der Innenstadt ist sanierungsbedürftig. Der Rat der Stadt Moers hatte sich im Februar vergangenen Jahres für eine gründliche Sanierung entschieden, die die Nutzung des Gebäudes über weitere zehn oder mehr Jahre ermöglichen soll.

Die Arbeiten dazu starten im Januar 2021, wie Lutz Hormes am Montag dem Enni-Verwaltungsrat im Veranstaltungssaal des Sportparks Rheinkamp mitteilte. Demnach erhält das Dach eine zweite Haut aus gefalzten Aluminiumblechen, und die östliche Fassade wird abgedichtet.

Die Arbeiten an der Halle sollen laut Hormes rund zwei Monate dauern, seien aber abhängig von der Witterung. Die Kosten haben sich mit 1,4 Millionen Euro gegenüber dem Zeitpunkt des Ratsbeschlusses im vergangenen Jahr nicht verändert. alf