Moers/Rheurdt. Die Gemeinde St. Josef in Moers beginnt mit der Ausarbeitung des Schutzkonzeptes gegen sexuellen Missbrauch. Ein Infoabend ist Ende März geplant.

Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche und dem Bistum Münster ist in vollem Gange und noch lange nicht abgeschlossen. In einem Schritt hatte das Bistum bereits Ende 2017 alle Kirchengemeinden aufgefordert, ein institutionelles Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch zu erstellen.

Die Zeitachse, auf der sich die Gemeinden bei der Erstellung bewegen, sind allerdings höchst unterschiedlich. Während einige bereits fertig sind und ihren Mitgliedern ein entsprechendes Schutzkonzept präsentiert haben, stehen andere noch am Anfang. Wie die Kirchengemeinde St. Josef in Moers.

Das Bildungsforum schickt einen Referenten

Dort soll das Thema nun in den kommenden Wochen Fahrt aufnehmen. Pastoralreferentin Desirée Kaiser und die für die Kitas zuständige Verbundleiterin Karina Göbel-Scherken werden die Erstellung des Konzeptes federführend begleiten.

Das Bildungsforum in Wesel wird dabei unterstützend zur Seite stehen und laut Karina Göbel-Scherken einen Referenten schicken, der zunächst das Pastoralteam berät und informiert. Bereits für Ende März ist eine Informationsveranstaltung für die Gemeindemitglieder geplant. Das genaue Datum werde noch bekanntgegeben, so Göbel-Scherken weiter.

Ein Austausch mit Kindertagesstätten ist geplant

Nach dem Informationsabend soll sich eine Projektgruppe an die Arbeit machen und das Konzept ausgestalten. Dazu gehöre unter anderem ein enger Austausch mit den insgesamt vier Kindertagesstätten der Gemeinde, sagt Karina Göbel-Scherken, die einen engen Zeitrahmen für die Ausarbeitung ankündigt: „Wir möchten zusehen, dass wir in einem Jahr fertig sind.“

Damit bewegt sie sich auf einer ähnlichen Zeitschiene wie die Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt/Schaephuysen/Tönisberg. Ein Gremium aus 15 Gemeindemitgliedern hat sich dort ein Jahr lang mit der Ausarbeitung beschäftigt und auf 26 Seiten einen Verhaltenskodex festgelegt, der am kommenden Sonntag, 1. März, in den Gottesdiensten thematisiert und auch online unter www.st.martinus-rst.de veröffentlicht werden soll.

Als Grundlage hatte der Pfarrgemeinde das Präventionsprogramm des Bistums Münster gedient. Es sei ein großes Anliegen, „uns mit dem Thema Prävention vor sexuellem Missbrauch zu beschäftigen“, so die Pfarrgemeinde. Man sehe sich in der Verantwortung, sowohl mit den Kindern und Jugendlichen als auch deren Eltern und allen anderen Menschen in der Gemeinde vertrauensvoll umzugehen.

Das Schutzkonzept soll alle zwei Jahre auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls den aktuellen Gegebenheiten angepasst, oder bei konkretem Missbrauchsfall laut Pfarrgemeinde sofort analysiert und verbessert werden.

>>INFO

Unter www.praevention-im-bistum-muenster.de hat das Bistum Arbeitshilfen und und Materialien zur Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes gesammelt. Die Internetseite bietet grundlegende Informationen zur Vorbeugung und auch dazu, was man im Verdachtsfall unternehmen muss.

Das gesamte Konzept steht unter dem Motto „Augen auf! Hinsehen und schützen!“ Daraus, so das Bistum Münster, werde deutlich, dass „bereits das verstärkte Hinsehen, also das Nicht-Weg-Schauen“ einen aktiven Schutz für Kinder und Jugendliche gegen Missbrauch darstellen könne.