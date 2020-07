Moers: Grillen im Freizeitpark ab Freitag wieder erlaubt

Ab Freitag ist das Grillen im Freizeitpark in Moers wieder erlaubt. Allerdings nur unter Auflagen. Zum Beispiel dürfen sich nicht mehr als zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Ort versammeln.

Moers. Die Stadt hebt das Grillverbot im Freizeitpark am Freitag, 24. Juli, wieder auf. Die Corona-Schutzvorgaben gelten natürlich weiter.

Die Stadt Moers hebt das Grillverbot im Freizeitpark am Freitag, 24. Juli, wieder auf. Die Verwaltung hatte das Grillen im öffentlichen Raum seit 26. Juni eingeschränkt. Anlass war das Bekanntwerden mehrerer Corona-Fälle in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Moers. Die Verwaltung hatte Bedenken, dass Zusammenkünfte weitere Infektionen hervorrufen.

Der Fachdienst Ordnung weist daraufhin, dass beim Grillen die aktuellen Vorgaben der Coronaschutzverordnung eingehalten werden müssen. Beispielsweise dürfen sich höchstens zehn Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Zudem kann die Stadt das Grillen wieder einschränken, falls die Waldbrandgefahr in den nächsten Tagen steigen sollte.