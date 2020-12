Moers: Hundehalter ärgern sich über Knöllchen am Waldsee

Moers Hundebesitzer parken nicht auf dem Parkplatz, weil dort regelmäßig Autos aufgebrochen werden sollen. Die Stadt verweist auf den Kreis.

Hundebesitzer, die mit ihren Vierbeinern am Waldsee in Moers spazieren gehen, wundern sich: Aus ihrer Sicht verteilt die Stadt Moers dort in letzter Zeit viele Knöllchen für Falschparker. Nach Darstellung der Hundebesitzer gibt es allerdings einen guten Grund, ihre Autos nicht auf dem nahegelegenen Parkplatz abzustellen.

50 Euro, so berichtet eine Frau aus Moers, soll sie zahlen, weil sie im November entlang des Weges zum Waldsee geparkt hatte. Nach ihrer Darstellung gibt es drei bis vier Hundebesitzer, die - wie sie - regelmäßig den Waldsee über die Römerstraße anfahren, um dort ihre Hunde auszuführen.

Sie selbst sei seit sieben Jahren mit ihrem Hund am Waldsee unterwegs und habe bisher noch nie eine kostenpflichtige Verwarnung bekommen, wenn sie am Weg südlich des Sees ihr Auto für einen begrenzten Zeitraum abgestellt habe. Deshalb habe sie auch gegen das Knöllchen aus dem November Einspruch eingelegt.

Der Waldsee nördlich der Halde Rheinpreußen ist als Ausflugsziel bekannt. Ein Abzweig der Römerstraße, die eigentlich in nord-südlicher Richtung verläuft, führt um den See herum. Über den Abzweig gelangen Autofahrer nach wenigen hundert Metern an einen Parkplatz.

Doch dieser Parkplatz, sagt die Moerserin, sei nicht immer sicher. Sie berichtet von vier Fällen, in denen dort abgestellte Autos aufgebrochen worden seien. Auch ihr Auto sei geknackt worden, als sie mit dem Hund am Waldsee unterwegs gewesen sei, Reparatur und die Beschaffung neuer Papiere hätten Zeit und Geld gekostet.

Aus dem Vorfall hat sie ihre Konsequenzen gezogen: „An der Straße zu parken ist sicherer.“ Außerdem, berichtet sie, würden manche Autos beim Versuch, auf den Parkplatz zu fahren, aufsetzen.

Nicht nur aus diesen Gründen finden sie und andere, die am Straßenrand parken, es ärgerlich, dass die Stadt dort jetzt Knöllchen verteile. Schließlich werde im Sommer regelmäßig entlang der Straße geparkt, ohne dass es Verwarnungen vom Ordnungsamt gebe.

Stadt-Pressesprecher Klaus Janczyk weist auf NRZ-Anfrage darauf hin, dass es „immer mal wieder“ Kontrollen von geparkten Autos am Waldsee gebe. Der Grünstreifen an der Römerstraße gehöre mit zu dem kontrollierten Gebiet. Dass auf dem Parkplatz Autos aufgebrochen würden, rechtfertige nicht, an anderer Stelle zu parken. Die Information über Vandalismus auf dem Parkplatz habe man an den Kreis weitergegeben, der dafür zuständig sei.