Moers: "Impfdosen zu vernichten, wäre vollkommen unethisch"

Moers Dr. Thomas Voshaar bekam eine überschüssige Impfdosis. Er äußert sich zu Nebenwirkungen und richtet sich an die EU-Arzneimittelbehörde.

Der Lungenspezialist und Chefarzt im Krankenhaus Bethanien, Dr. Thomas Voshaar, gehörte zu dem medizinischen Fachpersonal, das am Montag mit den Biontech-Dosen geimpft wurde, die nach dem ersten Impfdurchlauf im Seniorenstift übrig geblieben waren. Die Impfung aller 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei völlig problemlos über die Bühne gegangen. "Und niemand von uns hat Nebenwirkungen", sagt Voshaar, der auch versucht, die Sorgen mancher Menschen vor möglichen unliebsamen Begleiterscheinungen zu nehmen. Der sogenannte mRNA-Impfstoff gehe nie in den Zellkern und greife das Erbgut an, sagt der Mediziner. Frauen müssten sich auch keine Sorgen über negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit machen. Das, so Voshaar, sei "absurd".

"Wir nehmen alle Sorgen ernst und gehen darauf ein", sagt der Chefarzt weiter. Gleichzeitig gebe es aber auf jede Frage auch eine plausible Antwort. Außerdem gebe es auch keinen anderen Weg, um die Pandemie aufzuhalten. "Wie soll Corona sonst verschwinden?"

In diesem Zusammenhang kann Voshaar auch die EU-Arzneimittelbehörde Ema nicht verstehen, die laut Medienberichten das Verabreichen überschüssiger Impfdosen verbieten möchte. Zum einen sei klar, dass in den Durchstechflaschen immer mehr Impfdosen als angegeben seien. Zum anderen sei es auch wegen des noch derzeitigen Mangels an vielen Stellen nicht zu erklären, dass man Impfstoff vernichte. "Das wäre vollkommen unethisch", sagt Thomas Voshaar. Es sei vollkommen unproblematisch, Impfreste zu verwenden, aber: "Sie aus mehreren Fläschchen zusammenschütten, das geht natürlich nicht!"

Voshaar ist sich sicher, dass die Ema mit ihrem Plan, überschüssige Impfdosen vernichten zu lassen, nicht durchkommen wird.

Vor allem in den ersten zwei Januarwochen rechnet der Chefarzt wieder mit einer Zunahme der Corona-Infektionen und einem noch höheren Patientenaufkommen im Krankenhaus Bethanien. Aus diesem Grund bittet er die Bevölkerung, diszipliniert zu sein, an Silvester nicht in großen Gruppen zu feiern und auch aufs Feuerwerk zu verzichten. Nur gemeinsam könne man die Pandemie überstehen.