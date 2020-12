Moers: Landesförderung hilft Start-Ups im Einzelhandel

36 Leerstände zählten Stadt und Wirtschaftsförderung in diesem Jahr in der Innenstadt. Für die Geschäfte gibt es nun eine Landesförderung.

Moers Mit Landesgeldern sollen Ladenleerstände kompensiert werden. Moers bekommt rund 267.000 Euro. Gesucht werden interessante Konzepte.

Die Innenstädte haben nicht erst seit diesem Jahr mit Leerständen zu kämpfen. Allerdings könnte Corona das Problem noch potenzieren. Darum hat das Land NRW ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, von dem auch Moers profitieren möchte - und nach eigener Aussage auch wird.

Die Stadt erhält eine Förderung aus dem Sofortprogramm des Landes NRW zur Stärkung der Innenstädte und Zentren. Damit sollen über einen Verfügungsfonds vorübergehend leerstehende Ladenlokale angemietet und zu günstigeren Konditionen an Start-Ups, Künstlergruppen oder Gastronomen weitervermietet werden. Das Land subventioniert die Miete für längstens zwei Jahre. Allerdings müssen die Eigentümer auch bereit sein, ihre Ladenlokale günstiger zu vermieten.

Der Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt hatten in Zusammenarbeit mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers (ISG Moers) und des Zentralen Gebäudemanagements die Beantragung auf den Weg gebracht. Im Juli wurde eine aktuelle Erhebung der Leerstände in der Innenstadt durchgeführt. Insgesamt 36 Ladenlokale in Erdgeschosszonen kommen demnach infrage.

Die Stadt Moers sucht individuelle Ladenkonzepte, die den Einzelhandel bereichern

Als Zone habe man den Abgrenzungsbereich Innenstadt, Altstadt und Homberger Straße herangezogen, sagt Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich im Gespräch mit der Redaktion. Die Leerstände im Wallzentrum habe man dabei ausgeklammert, weil für das betagte Einkaufszentrum eine Neukonzeption anstehe.

Nun komme es auf die Frage an, wer auf Vermieterseite mitmache und bereit sei, seine Miete zu senken, so Heidenreich weiter. Derzeit gehe man von "einem halben Dutzend" aus, sagt er Wirtschaftsförderer. Sobald die Bewilligung eingetroffen sei, werde man die Eigentümer kontaktieren. Die Wirtschaftsförderung wolle die Eigentümer der betroffenen Immobilien gezielt ansprechen und über die Möglichkeiten und Chancen des Projekts informieren.

>>> Sie wollen keine Nachrichten aus Moers und Umland verpassen? Abonnieren Sie hier unseren täglichen E-Mail-Newsletter <<<

Potenzielle Interessenten können sich ab Januar 2021 melden. Der Finanzierungsplan sieht Gesamtkosten in Höhe von 266.587 Euro vor. Der Fördersatz des Landes beträgt 90 Prozent. Der Eigenanteil der Stadt Moers beläuft sich somit auf insgesamt 26.659 Euro. Mietinteressenten haben sich laut Jens Heidenreich auch bereits bei der Stadt gemeldet. Wichtig, so der Wirtschaftsförderer, seien neue, individuelle Ladenkonzepte, die das Einzelhandelsangebot ergänzen und bereichern. Wobei Heidenreich nun kein grundsätzliches Problem für die Innenstadt herbeireden möchte. Im Innenstadtbereich liege die Leerstandsquote schließlich "deutlich unter zehn Prozent".

Interessierte Eigentümer und Einzelhändler können sich an die städtische Wirtschaftsförderung unter wifoe@moers.de wenden.