Nico Maas gastiert am Sonntag in der Stadtkirche.

Kultur in Moers Moers: Neustart für beliebte Konzertreihe in der Stadtkirche

Moers. In Moers wagt Konrad Göke mit seinen Five-o’-Clock-Konzerten einen Neustart. Die Zukunft der Reihe hängt von einer wichtigen Sache ab.

Bis zu 4000 Gäste jährlich haben die Five-o’-Clock-Konzerte in der Stadtkirche Moers angezogen, berichtet der Künstlerische Leiter der Reihe, Konrad Göke. Mit Beginn der Corona-Pandemie mussten die monatlichen Konzerte ausfallen, jetzt wagt Göke einen Neustart.

Am kommenden Sonntag, 6. September, 17 Uhr gibt es ein Konzert und Chansons mit Nico Maas (Gitarre) und Stella-Louise Göke (Gesang). 60 Besucherinnen und Besucher können die Veranstaltung besuchen, eine Anmeldung ist erforderlich (Kontakt siehe unten).

Ein Appell an die Freunde der Five-o’-Clock-Konzerte

Konrad Göke hofft, dass genug Menschen den Weg in die Stadtkirche finden: „Wir wagen einen Neustart, das wird nur funktionieren, wenn für jedes Konzert 60 Anmeldungen vorliegen, verbunden mit der Bereitschaft, besonders spendabel zu sein, damit wir es verantworten können, die Konzertreihe weiter zu führen. Vielleicht gelingt es mit Ihrer Hilfe, Mut zu fassen, damit wir auch wieder größere Ensembles, Künstler von weit her, zu uns die Stadtkirche holen können.“

Gitarrist Nico Maas, Jahrgang 1989, kommt am Sonntag in die Stadtkirche. Er wuchs in einer musikalischen Familie auf, hatte Klavierunterricht, und bereits ganz früh sang er zahlreiche Kinderlieder für verschiedene Ton-/ und Fernsehproduktionen ein; 2009 bis 2013 Studium der Jazz-Gitarre am Conservatorium van Amsterdam. 2015 wurde er nominiert für das „Goldene Auge“, Kategorie beste Filmmusik International im Rahmen des Züricher Filmfestivals. Heute lebt er in Köln und ist als Multiinstrumentalist und Filmkomponist tätig.

Verbindliche Anmeldungen sind bis Samstag, 17 Uhr unter info@konrad.goeke.de und mobil unter 0176 / 6310 8636 möglich. Der Eintritt zum Five-o’Clock-Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine freiwillige Spende für die Künstler gebeten.