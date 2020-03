Moers. In Moers gibt es zum internationalen Frauentag ein komödiantisches Häppchen der Extraklasse. Nora Boeckler verwandelt Krisen in Urlaubsbrisen.

Zum internationalen Frauentag tischte die Gleichstellungsstelle der Stadt Moers in Kooperation mit dem Arbeitskreis Internationaler Frauentag ein komödiantisches Häppchen der Extraklasse auf: Powerfrau, Schauspielerin und Komikerin Nora Boeckler gastierte mit ihrem Programm „5 Sterne Fiasko“ im Kulturzentrum Rheinkamp.

Der auf den 8. März datierte Frauentag wird seit 1921 weltweit gefeiert. Ursprünge liegen in der Initiative sozialistischer Organisationen vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um das Wahlrecht für Frauen, Gleichberechtigung und Emanzipation von Arbeiterinnen. Immer noch gibt es Gehaltsunterschiede, wenig Frauen in Vorständen und weniger Frauen als Männer auf Deutschlands Showbühnen.

Zum Frauentag stehen Frauen in Moers auf der Bühne und die Publikumsplätze sind den Damen vorbehalten. So waren am Samstag alle Sitzreihen im Kulturzentrum gefüllt. Frauen jeden Alters genossen Nora Boecklers One-Women-Comedy-Show.

Sie knöpfte sich den Volkssport Angst vor: „Ich hab’ 3 bis 400 Ängste“, erzählte sie. Angst vor haarsträubenden Friseuren, Angst vor mit dem Tod werbenden Krankenkassenprospekten, Angst vor dem orangenen Mann mit dem seltsamem Haupthaar aus Amerika und so richtig Bange vorm Einschlafen: „Immerhin singt man im Gute-Nacht-Lied: Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt“, sagte Boeckler und fragte: „Was ist, wenn der nicht will?“

Aber Boeckler ist abgehärtet: Acht Jahre Beziehung mit einem Rettungssanitäter, Fahrt mit rauchenden Eltern und „bis oben hin“ luftdicht verschlossenen Fenstern. Wobei: Einen neuen Frauenarzt könnte sie gebrauchen. „Gibt es jemanden, der das hobbymäßig macht?“, grinste Boeckler ins Publikum, das sich köstlich amüsierte.

Dabei fing das Wochenende so schön an: „Geplant war ein Urlaub mit meinem Freund im Luxushotel.“ Er: Smoking mit Tiffany-Verlobungsring im Gepäck. Sie: residierend in der Singapur-Airline. Wäre da nicht das Buchungsmissverständnis: Statt Flieger gab’s Flix-Bus, statt Verlobung dann doch Mutti und statt Singapur ging’s in nach Witzenhausen. Für den nötigen Glamour sorgte Notbremsassistent Gerd samt Busfahrer Manfred.

Und Boeckler begegnete weiteren Charakteren, etwa Schakkeline, die ein freiwilliges asoziales Jahr macht und kein weißes Kind will, weil man es im Schnee nicht mehr findet. Boecklers Verwandlungskünste zeigten: Vielfältig, bunt, laut und leise – Frauen können alles sein und Krisen in Urlaubsbrisen verwandeln.