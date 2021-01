Moers: Schule wartet immer noch auf versprochene Tablets

Moers Distanzunterricht ist angesagt. Die überraschende Ankündigung stellt Schulen wie das Grafschafter Gymnasium in Moers vor Probleme.

Die überraschende Abkehr vom Präsenzunterricht stellt Schulen vor große organisatorische Probleme. Für einen angemessenen digitalen Unterricht fehlen manchmal sogar die Geräte. Die Leiterin des Grafschafter Gymnasiums in Moers, Dr. Astrid Czubayko-Reiß, sagt: „Ohne engagierte Lehrkräfte geht es nicht.“



Eigentlich hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in der Corona-Pandemie immer auf Präsenzunterricht gesetzt. Am Mittwoch dann die Abkehr: Bis zum 31. Januar, so die Ankündigung, soll es Distanzunterricht geben. Nur im Notfall sollen Eltern von Fünft- und Sechstklässlern ihre Kinder in Notgruppen schicken können, der digitale Unterricht hat absoluten Vorrang.

80 Tablet-Computer sind bestellt

Doch das digitale Lernen ist auch zehn Monate nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland nicht immer einfach. Das Grafschafter Gymnasium hatte zum Beispiel im Sommer 50 Tablet-Computer für Lehrkräfte und 30 für Schülerinnen und Schüler bestellt.



Geliefert worden sei bisher kein einziges Tablet, wie Czubayko-Reiß auf Anfrage mitteilt. Nur gut, dass einige Laptops, die die Schule durch eine Spende erhalten hat, kurz vor Weihnachten an Schülerinnen und Schüler verteilt werden konnten. „Digitaler Unterricht geht nur digital“, sagt Czubayko-Reiß.

Eigeninitiative ist gefragt

Vieles beruht auf Eigeninitiative. Zum Beispiel habe eine Lehrkraft einen Zugang zu Padlet eingerichtet, eine Art virtuelles, interaktives Schwarzes Brett. Dort können von Lehrerinnen und Lehrern Aufgaben eingestellt werden, die Schüler können die Hausaufgaben dann so platzieren, dass die betreffende Lehrkraft sie sieht.



Live-Unterricht, also das virtuelle Klassenzimmer, soll es ab kommender Woche auch geben – so gut es geht. Der Server für diese Anwendung stehe in Deutschland. Für die Oberstufe beginnt der Distanzunterricht am Grafschafter Gymasium am Montag, die anderen Jahrgänge haben noch etwas Zeit.

Das Wlan funktioniert - aber für wen?



Zeit, die in der Schule dringend benötigt wird, zum Beispiel, um die Notfall-Gruppen zu organisieren. Für bis zu fünf verschiedenen Klassen müssten dann Lehrkräfte abgestellt werden, berichtet Czubayko-Reiß. Entwickelt werden muss auch noch das Konzept für den Distanzunterricht in der Sekundarstufe I.



Um die Aufgaben zum Distanzunterricht zu bewältigen, tauschen sich viele Moerser Schulen untereinander aus. „Dafür bin ich dankbar, alle können von dem Austausch profitieren“, sagt Czubayko-Reiß.



An der Schule selbst ist übrigens die Einrichtung eines flächendeckenden Netzwerks weit fortgeschritten. Das Wlan funktioniere fast überall, nur Schülerinnen und Schüler, die es nutzen könnten, sind erst einmal nicht in der Schule.