Moers: Trio überfällt Taxifahrer (75) und raubt Schlüssel

Moers. Drei Jugendliche haben am Montagabend in Moers einen 75-jährigen Taxifahrer attackiert und die Fahrzeugschlüssel geraubt. Sie flüchteten zu Fuß.

Die Polizei im Kreis Wesel fahndet nach drei Jugendlichen, die am Montagabend einen 75-jährigen Taxifahrer in Moers attackiert und beraubt haben. Der Mann hatte das Trio gegen 20.15 Uhr am Moerser Bahnhof einsteigen lassen. Die Fahrt führte zur Straße „Im Meerfeld“.

Als der Taxifahrer nach der Fahrt kassieren wollte, traktierten die Fahrgäste den Mann. Dem 75-Jährigen gelang die Flucht aus dem Fahrzeug. Er blieb unverletzt. Die Täter entwendeten den Fahrzeugschlüssel des VW Touran und flüchteten in Richtung Jungbornpark.

Die Jugendlichen sind zwischen 16 und 18 Jahren alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, waren dunkel gekleidet und sollen „südländisch“ aussehen. Zudem trugen sie dunkle Handschuhe, Käppis und eine blaue OP-Maske.

Zeugen, die in der Zeit von 20 bis 20.30 Uhr verdächtige Beobachtungen am Moerser Bahnhof oder „ Am Meerfeld“ gemacht haben, melden sich bitte auf der Polizeiwache in Moers, Tel 02841-1710.