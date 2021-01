Moers und Umland: Stadt und Kliniken melden ruhigere Schicht

Das Krankenhaus Bethanien in Moers und das St.Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort mussten in der Silvesternacht keine Feuerwerksverletzungen behandeln.

Moers/Kamp-Lintfort Im Bethanien und St.Bernhard-Hospital mussten keine Feuerwerksverletzungen behandelt werden. Allerdings Stürze und Schnittverletzungen.

Im Krankenhaus Bethanien in Moers und im St.Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort hat es in der Silvester-Nacht kein erhöhtes Arbeitsaufkommen durch Feuerwerksverletzungen gegeben. Demnach habe es keinen Fall gegeben, der aufgrund etwaiger Verletzungen hätte behandelt werden müssen, sagten beide Kliniken auf Nachfrage. Lediglich im Zusammenhang mit Alkoholkonsum habe es einige Fälle gegeben, die aber nicht die gesamte Versorgungssituation erschwert oder behindert hätten, sagte Dr. Christoph Chylarecki, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie im Krankenhaus Bethanien.

Im Kamp-Lintforter St.Bernhard-Hospital gab es in Nacht insgesamt acht Unfallpatienten in der Notaufnahme, "es waren kleinere Schnittverletzungen oder Stürze unter Alkoholeinwirkung, aber keine Böllerverletzungen", teilte Pressesprecher Jörg verführt mit.

Auch das Ordnungsamt in Moers meldete kein erhöhtes Arbeitsaufkommen. Zu drei Einsätzen rückten die Ordnungskräfte laut Stadtsprecher Thorsten Schröder gemeinsam mit der Polizei aus. Demnach seien sämtliche Einsätze ohne besondere Vorkommnisse gelaufen, sagte Schröder. Ein Nachbarschaftsstreit habe geklärt werden können und die Menschenansammlungen, deretwegen man gerufen worden sei, seien beim Eintreffen der Ordnungskräfte bereits wieder verschwunden gewesen.

Die Polizei im Kreis Wesel meldete ebenfalls eine ruhigere Silvesternacht als in den vergangenen Jahren.

Die Feuerwehr in Kamp-Lintfort wurde unterdessen in der Silvesternacht zu einem größeren Einsatz zur Konradstraße gerufen. Gegen 1 Uhr war dort in einem Mehrfamilienhaus im Keller ein Feuer ausgebrochen. Die Löscheinheiten aus Stadtmitte, Hoerstgen und Saalhoff konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, nachdem Rettungskräfte und Polizei die Bewohner zunächst wegen der starken Rauchentwicklung in Sicherheit gebracht hatten. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rund eineinhalb Stunden im Einsatz.