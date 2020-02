Moers: Wer macht mit beim Projektchor fürs große Konzert?

Das Orchester an der Stadtkirche Moers, hier ein Solist beim Weihnachtskonzert, spielt beim Konzert am 11. September.

Moers. Die Musikalische Gesellschaft Moers sucht Sängerinnen und Sänger. Im Mittelpunkt steht ein gefeierter Komponist. Die erste Probe ist am Samstag.

Freunde des schönen Gesangs können sich erneut auf ein tolles Konzert der Musikalischen Gesellschaft Moers freuen, und zwar am 11. September diesen Jahres in der Evangelischen Stadtkirche.

Wie schon bei dem gelungenen Konzert zu deren Wiedereröffnung vor vier Jahren, sind interessierte Sängerinnen und Sänger auch diesmal wieder dazu eingeladen, sich mit ihren Stimmen in einen dafür geplanten Projektchor unter der Leitung von Ioannis Zedamanis einzubringen. Das teilt Rainer van Lück, Vorsitzender der Musikalischen Gesellschaft, mit.

Neben Beethoven spielen andere Komponisten eine Rolle

Die instrumentale Begleitung wird in diesem Fall das Orchester der Moerser Stadtkirche übernehmen. In diesem Jahr wird der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert. Deshalb besteht das Programm schwerpunktmäßig zunächst aus seinen vier Chorstücken „Die Ehre Gottes aus der Natur“, „Hymne an die Nacht“, „Kyrie nach dem Adagio der Mondscheinsonate“ und „Freude schöner Götterfunken“. Dazu kommen zwei bekannte Chorstücke von Franz Schubert, das Laudate Dominum von Wolfgang Amadeus Mozart und das Stück „For the Beauty of Earth“ von John Rutter.

Das ist der Fahrplan bis zum Konzert

An den zum Schluss geplanten drei Chorsätzen „We are the World“, „Thank you for the Music“ und „Wunder gibt es immer wieder“ dürfen sich dann auch die Besucher gesanglich mit beteiligen, so die Mitteilung an die Redaktion.

Die erste Probe des Projektchors findet am kommenden Samstag, 29. Februar von 11 bis 13 Uhr im Gemeindehaus der Moerser St. Konrad-Kirche in der Homberger Straße 344 statt. Weitere Proben sind dort zur gleichen Zeit am 18. April, 16. Mai, 20. Juni, 15. August und am 5. September vorgesehen. Die Generalprobe ist einen Tag vor dem Konzert am 10. September.

Interessenten für die Teilnahme an dem Projektchor werden gebeten, sich unter der Rufnummer oder unter der E-Mail-Adresse rvl@online.de beim Vorsitzenden Rainer van Lück zu melden.