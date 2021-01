Moers: Zeuge beobachtet Einbrecher im Pflegedienst-Büro

Moers In der Nacht zu Montag ist in Moers in ein Pflegedienst-Büro eingebrochen worden. Es gibt einen Zeugen, die Polizei sucht weitere.

Weitere Zeugen sucht die Polizei Moers nach einem Einbruch am frühen Montagmorgen in ein Büro eines Pflegedienstes. Ein Zeuge hörte Geräusche in dem Mehrfamilienhaus, in dem er an der Lintforter Straße in Moers wohnt. Später fielen ihm auch Geräusche auf, die aus der Nähe des Hauses kamen. Als er am Montag gegen 2.30 Uhr zur Straße ging, rannten drei Männer davon.

Einer von ihnen war circa 1,70 Meter groß, hatte eine stämmige Figur und trug dunkle Kleidung. Die anderen beiden Tatverdächtigen waren schlank sowie etwa 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02841 / 1710 mit ihr in Verbindung zu setzen.