Fahrerflucht Moerser Polizei sucht einen am Unfall beteiligten Radler

Moers. Am Dienstag ist es in Moers zum Unfall mit zwei Fahrradfahrern gekommen. Die beiden stießen zusammen. Einer der Radler fuhr dann einfach weg.

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Dienstag, 21. Juli, gegen 18.40 Uhr an einem Unfall beteiligt war. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Moers war nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Klever Straße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße / Donaustraße kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Radfahrer.

Beide stürzten zu Boden und haben sich anschließend gestritten, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Der unbekannte Radfahrer fuhr dann einfach weiter, ohne auf die Polizei zu warten oder seine Personalien zu hinterlassen.

Der flüchtige Radfahrer ist 20 bis 22 Jahre alt, dunkler Teint, 175 cm bis 180 cm groß, dunkles Haar, seitliche Kopfbehaarung rasiert, Oberlippenbart, dunkelrotes T-Shirt, schwarze Hose, schwarze Basecap mit NY-Logo.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841/171-0.