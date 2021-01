Moerser Studentin kämpft für Schulfach Sozialwissenschaften

Moers Das NRW-Schulministerium will das Schulfach durch Wirtschaft/Politik ersetzen. Kalle Huner aus Moers startet eine Online-Petition.

Kalle Huner versteht die Welt nicht mehr. Die 25-jährige Lehramtsstudentin aus Moers studiert seit 2014 Sozialwissenschaften – und jetzt will das NRW-Schulministerium das Schulfach durch Wirtschaft/Politik ersetzen.



Das bisherige Fach Sozialwissenschaften solle als Lehramtsfach Wirtschaft-Politik neu profiliert werden, heißt es dazu auf NRZ-Anfrage aus dem Schulministerium. Planungen für die Lehrerausbildung seien dem Landtag im November 2020 übermittelt worden

Ein Entwurf liegt seit Ende 2020 vor

Ende vergangenen Jahres sei Hochschulen und Verbänden ein Entwurf zur Änderung der Lehramtszugangsverordnung zugegangen. Auch das jetzt vorgesehene neue Lehramtsfach Wirtschaft-Politik ist laut Schulministerium ein „integratives Fach“, das nicht auf den Bereich Wirtschaft beschränkt sei: „Sorgen in Bezug auf die Zukunft der politischen Bildung im Bereich Schule sind somit unbegründet.“



Das sieht Kalle Huner anders. Schon in der Oberstufe am Erich Kästner-Gymasium in Homberg hat sie das Fach Sozialwissenschaften gehabt. Es ist, sagt Huner, ein Fach, „bei dem die Leute gern mitgemacht haben“. Ihr gefällt gut, dass im Unterricht ein Problem aus drei Perspektiven betrachtet werden kann: soziologisch, wirtschaftlich und politisch.

Die Begeisterung für das Fach ist ungebrochen

Die Begeisterung hat sich gehalten. Nach ihrem Abitur hat sie sich entschieden, das Fach an der Universität Essen-Duisburg zu studieren. Auf Lehramt, schließlich sollen später viele Schülerinnen und Schüler von ihrer Begeisterung und ihren Kenntnissen profitieren. Jetzt, im Februar, beginnt das Praxissemester am Grafschafter Gymnasium in Moers.



Seit Kalle Huner vergangene Woche von den Plänen des Schulministeriums gehört hat, ist die Freude auf das, was kommt, nicht mehr ungetrübt. Wie soll es nach dem Studium weitergehen? Kann sie das Referendariat im Fach Sozialwissenschaften machen? Braucht sie zusätzlich zum bald abgeschlossenen Studium eine Weiterbildung für das neue Fach?

Virtuelle Unterschriftenaktion heißt "#Sowi bleibt"

Die Studentin aus Moers hat reagiert. Im Internet, über die Seite change.org, hat sie die virtuelle Unterschriftenaktion „#Sowi bleibt“ gestartet. Dort schreibt sie: „Wenn dieses Fach jetzt abgeschafft wird, dann bange ich um meine Zukunft. Dann werde ich das Fach nicht unterrichten können.“



Kritisch sieht den Vorstoß aus dem von Yvonne Gebauer (FDP) geführten Ministerium offenbar auch Rainer Schiffers von der Deutschen Vereinigung für politische Bildung NRW. Auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW wird Schiffers so zitiert: „Gesellschaftliche Probleme sind komplex. Die Fähigkeit, sich interdisziplinär mit gesellschaftlichen Herausforderungen und Problemen auseinanderzusetzen, sie deuten und Maßnahmen ergreifen zu können, ist die zentrale Leitidee der sozialwissenschaftlichen Bildung. Eine nachvollziehbare Begründung für die Abschaffung des Fachs gibt es nicht!“

Ministerium: Künftige Abschlüsse bleiben gültig

Wie das Schulministerium auf Anfrage mitteilte, behalten die in den nächsten Jahren noch zu erwerbenden Abschlüsse ihre Gültigkeit. Ebenso hätten bereits ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer mit dem Studienfach Sozialwissenschaften und einer entsprechenden Lehrbefähigung „alle nötigen Voraussetzungen, das neue schulische Fach Wirtschaft-Politik fachgerecht zu unterrichten“. Eine weitere Qualifizierung sei nicht notwendig.

Trotzdem scheinen viele nicht völlig überzeugt von den Plänen. Kalle Huners Online-Petition hatte am Dienstag in nur wenigen Tagen über 26.000 Unterschriften eingesammelt.