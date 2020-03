Moers: Zwei Frauen schweben nach Explosion in Lebensgefahr

Moers. In Moers hat es am Freitag eine schwere Explosion in einem Wohnhaushaus. Zwei Frauen wurden in Spezialkliniken gebracht. Das sind die Details.

Bei einer einer Explosion in einem Wohnhaus in Moers haben am Freitagmorgen zwei Frauen schwerste Brandverletzungen erlitten. Die 58 und 90 Jahre alten Moerserinnen wurden mit einem Rettungshubschrauber in Spezialkliniken ins Ruhrgebiet gebracht und schweben nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr.

Ein 59-jähriger Mann wurde bei der Explosion, die durch eine Verpuffung entstanden ist, leicht verletzt und konnte das Haus an der Essenbergerstraße selbstständig verlassen. Er konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Warum es zu der Verpuffung kam, ist derzeit noch unklar – die Polizei ermittelt die Ursache. Das Ein-Familien-Haus wurde stark beschädigt, die Klinker an der Fassade brachen großflächig ab. Die Feuerwehr musste bei ihrem Einsatz noch kleinere Brände im Gebäude löschen.

Feuerwehreinsatz in Moers: Schwere Explosion an Essenberger Straße

Statiker überprüften das Gebäude noch am Freitagmorgen, es ist nicht einsturzgefährdet. Angrenzende Häuser wurden ebenfalls überprüft, auch dort besteht keine Einsturzgefahr.

Die Feuerwehr Moers wurde gegen 8.40 Uhr zu dem Einsatz an der Essenberger Straße gerufen. Es waren rund 40 Kräfte im Einsatz. Die Feuerwehr war mit der Hauptwache sowie die Löschzügen Asberg, Scherpenberg und Moers vor Ort. (alf)