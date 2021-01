Zu den Morden an Martina Möller (links) und Bärbel Werner dauern die Ermittlungen weiter an.

Ermittlungen Nachforschungen in Mordfällen Möller und Werner dauern an

Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort Die Duisburger Polizei arbeitet alle Hinweise ab, die zu den Mordfällen in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort eingegangen sind.

Noch immer ist die Polizei Duisburg damit beschäftigt, all die Hinweise zu den Mordfällen Martina Möller und Bärbel Werner abzuarbeiten, die nach den Beiträgen in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY, ungelöst..." eingegangen sind. Martina Möller war im Sommer 1986 in Neukirchen-Vluyn ermordet aufgefunden worden, Bärbel Werner 1987 in Kamp-Lintfort.

Hunderte Hinweise hatten das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei nach den Sendungen im vergangenen November erreicht. Einige bezogen sich auf ein Kunststoffseil, mit dem Martina Möller möglicherweise erdrosselt wurde, andere auf das Phantombild, das einen Mann mit Schnauzbart zeigt. Mittlerweile sei es nicht mehr so, dass noch täglich Hinweise eintrudelten, sagt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Allerdings dauere die Abarbeitung der noch weiterhin an.

Demnach kümmert sich eine hauptamtliche Ermittlerin innerhalb des KK11 um die Sichtung der Informationen und geht den Hinweisen nach. Je nach Bedarf werde sie von Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Allerdings habe "das Tagesgeschäft Vorrang", so die Sprecherin weiter. Man werde aber alle Hinweise zu den beiden Mordfällen abarbeiten.