Moers. „Gut versorgt in Moers“ heißt die neue und kostenlose App, die älteren Menschen in sämtlichen Lebenslagen helfen soll. Für Smartphone und PC.

Neue App soll Senioren das Leben in Moers erleichtern

Eine neue App für Smartphone und Computer, die Senioren in Moers Tipps und Hilfe in sämtlichen Lebenslagen geben soll, ist am Freitag an den Start gegangen. Unter „Gut versorgt in in Moers“ sollen ältere Menschen ab sofort Informationen zu allen Bereichen bekommen, die wichtig sind, um sich in der Grafenstadt wohl und tatsächlich gut versorgt zu fühlen. Ob zum Beispiel Pflege und Gesundheit, Familie, Mode, Freizeit oder Reise - zu allen Themen finden sich Artikel, Verweise und Ansprechpartner. Und wenn man der Stadt und dem App-Entwickler glaubt, ist dieses Anwenderprogramm allein wegen seiner riesigen Informationsdichte „bislang einzigartig“.

Die Neue App listet nahezu sämtliche Anlaufstellen in Moers auf

Beispielsweise habe man beim Thema Reise unter die verschiedenen Länderberichte sämtliche Reisebüros in Moers gesammelt, sagt Michael Bley, Geschäftsführer der „Gut versorgt...“-Gesellschaft aus Herford, die diese App mittlerweile in 15 Städten in NRW anbietet. Genauso habe man alle Pflegeheime, Apotheken, Arztpraxen aufgelistet. Die Liste ließe sich beinahe endlos fortführen. Einkaufen, Ernährung, Mobilität, Unterhaltung, Ratschläge der Polizei oder Mode und Beauty - zu jeder Kategorie öffnen sich Unterkategorien, dazu werden zu den Anbietern in Moers Name, Adresse und Telefonnummer verlinkt, mit der man sich auch direkt verbinden lassen kann.

Jedes Moerser Unternehmen kann sich mit Adresse und Telefonnummer kostenlos in der App registrieren lassen. Möchte man seine Internetadresse verlinken oder den Auftritt innerhalb der App mit Bildern oder Videos aufpeppen, wird eine Gebühr erhoben. Das sei die einzige Einnahmequelle, sagt Geschäftsführer Bley. Und für den Benutzer bleibe das Angebot kostenfrei. Zur Freude von Bürgermeister Christoph Fleischhauer, der die App bei der Vorstellung am Freitag „absolut überzeugend“ und auch für „jede Zielgruppe“ geeignet nannte.

Was ihn auf die Frage brachte, wann es eine solche App denn für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt geben könne. Man sei immer an Neuentwicklungen interessiert, antwortete daraufhin Michael Bley, ohne sich freilich festlegen zu wollen.

Das Programm „Gut versorgt in...“ ist ab sofort für Android- und iOS-Geräte im App-Store und bei Google-Play verfügbar und auch für den Computer zu Hause mit einer sogenannten Desktop-Version freigeschaltet. Die App ist für alle teilnehmenden Städte geeignet, man muss sie also nur einmal herunterladen.