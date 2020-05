Neukirchen-Vluyn: Bibelzitate sollen Bürger aufmuntern

Neukirchen-Vluyn. Neukirchener Konfirmanden haben den Vorplatz der Dorfkirche mit Bibelsprüchen verziert. An Christi Himmelfahrt geht es weiter.

Wie feiert man Konfirmation in einer besonderen Zeit? Leider jetzt nicht; lautet die lapidare Antwort. Aber die Kirchengemeinde Neukirchen hat sich mit Pfarrer Frank Hartmann und Pfarrer Frank Rusch, Corona zum Trotz, etwas einfallen lassen.

Wie Ulla Ehrmann aus der Gemeinde berichtet, trifft sich am eigentlich geplanten Konfirmationstag jede der beiden Gruppen zur sonst üblichen Gottesdienstzeit. Die Konfirmanden schreiben mit Kreide ihre Konfirmationssprüche auf den Kirchenvorplatz der Dorfkirche.

So ist man zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr trotzdem zusammen, wie Ehrmann berichtet. Zu Hause hat jeder Konfirmand bereits eine Textstelle aus der Bibel für sich ausgesucht. Dass alles per (Handy -) Foto festgehalten wird und nun auf dem Weg in der virtuellen Welt zu Familie und Freunden ist, versteht sich von selbst. https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/moers-und-umgebung-konfirmation-und-erstkommunion-verlegt-id228900893.html

Neukirchener Sonntagsgruß

Viele Eltern lassen es sich nicht nehmen, ihre Kinder zur Dorfkirche zu begleiten und freuen sich mit Flaneuren, Presbytern und Pfarrern über das schöne Zusammentreffen – wenn auch in gebotener Distanz. Wie an jedem Sonntag seit Ostern kommen Menschen, um sich den Neukirchener Sonntagsgruß der Kirchengemeinde am Schaukasten abzuholen. Sie wollen, wie sonst auch, mit Pfarrern und Presbytern zur Gottesdienstzeit ein wenig vor der Kirchentüre plaudern.

„Was für eine schöne Überraschung der Konfirmanden“, denkt jeder. Nach Gesprächen mit Jan und Jedermann geht man fröhlich auseinander, dankbar für ein unverhofftes Beisammenseins der Gemeinde.

Das sonnige Wetter macht es möglich, dass in den nächsten Tagen alle Dorfbesucher die Arbeiten der Konfirmanden auf dem Kirchvorplatz betrachten können.

Wer neugierig geworden ist, ist herzlich eingeladen am Himmelfahrtstag (Donnerstag, 21. Mai) vorbeizukommen. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr schreibt dann die Konfirmandengruppe von Pfarrer Frank Rusch ihre Konfirmationssprüche auf das Pflaster.