Neukirchen-Vluyn: Bibliothek vergrößert ihr Digital-Angebot

Neukirchen-Vluyn. In der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn können englischsprachige Medien nun auch digital ausgeliehen werden. Dafür gibt es ein spezielles Programm.

Bücher auch in anderen Sprachen zu lesen als der Muttersprache ist längst keine Seltenheit mehr. Bisher konnten in der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn Bücher und Hörbücher in der englischen Sprache überwiegend nur analog ausgeliehen werden. Das ist jetzt auch digital möglich.

Die Bücherei weitet ihr digitales Angebot 2021 und 2022 mit Fördermitteln für den Digitalverbund Niederrhein in Höhe von 100.000 Euro aus dem Förderprogramm „WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur“ aus und bietet ihren Kundinnen und Kunden ab sofort englischsprachige eBooks und eAudios über das Portal OverDrive zur kostenfreien Ausleihe an.

Bibliothekskundinnen und -kunden der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn haben mit ihrem gültigen Bibliotheksausweis kostenfreien Zugang zu OverDrive. Die Kundinnen und Kunden wählen unter niederrhein.overdrive.com oder über die kostenfreie OverDrive-App „Libby“ (iOs oder Android) die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn aus und loggen sich mit der Ausweisnummer und ihrem persönlichen Passwort ein.

Die digitalen Medien können für einen Zeitraum zwischen sieben und 21 Tagen entliehen werden und werden automatisch zurückgegeben. OverDrive bietet auch die Möglichkeit, alle Medien vorzeitig zurückzugeben, so dass diese anderen Interessierten wieder vor Ablauf der Leihfrist zur Verfügung stehen. Sollte ein Titel entliehen sein, kann man sich vormerken lassen. Die Medien können auf ein Gerät heruntergeladen und offline gelesen bzw. gehört oder auch direkt im Webreader gelesen bzw. gestreamt werden.

Die Bibliotheken der Onleihe Niederrhein bieten ihren Nutzerinnen und Nutzern schon seit einigen Jahren erfolgreich eBooks und Hörbücher, aber auch Zeitschriften, Zeitungen und eLearning-Angebote zur digitalen Nutzung und Ausleihe an. OverDrive ergänzt dieses Angebot nun im englischsprachigen Bereich.

Weitere Informationen gibt es bei der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn, entweder telefonisch unter der Rufnummer 02845/4851, per E-Mail an stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de oder online unter stadtbuecherei-neukirchen-vluyn.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland