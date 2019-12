Neukirchen-Vluyn: Bilder von Marianne Ambs hängen im Rathaus

Bereits im Sommer diesen Jahres wurden in einer Erinnerungsausstellung Werke der 2018 verstorbenen Neukirchen-Vluyner Künstlerin Marianne Ambs gezeigt. Nun schenkte Witwer Wolfram Ambs vier ihrer Gemälde der Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn.

„Die bunten Gemälde verschönern die Atmosphäre des Erdgeschosses im Rathaus,“ freute sich Bürgermeister Harald Lenßen am Donnerstag. Drei Bilder befinden sich im Eingangsbereich des Standesamtes und eines hängt im kleinen Sitzungssaal. Auf einen Favoriten konnte und wollte der Bürgermeister sich nicht festlegen. Aber am schönsten sei die Farbvielfalt, so Lenßen: „Für mich ist ein farbenfrohes Bild ein Bild, welches Leben ausstrahlt.“

„Nichts bewegte sie mehr, als Farbe“

Ulrike Reichelt war für die Auswahl zuständig. Sie wählte Bilder aus, die Raum für Assoziationen lassen. „Einige Bilder haben viele verschieden Ebenen, besonders die Kunstwerke im Flur,“ findet Ulrike Reichelt. Wolfram Ambs zitiert Lessing: „Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft freies Spiel lässt. Je mehr wir sehen, desto mehr müssen wir hinzudenken können. Je mehr wir dazudenken, desto mehr müssen wir zu sehen glauben.“

Bevor sie 1968 nach Neukirchen-Vluyn zog, arbeitete Marianne Ambs als Leiterin eines Studentenheims in Kiel. Erst als Hausfrau widmete sie sich der Kunst. 1978 besuchte sie ein Jahr lang die Sommerakademie in Salzburg, zwei Jahre später zudem die Kunstakademie in Düsseldorf. „Nichts bewegte sie mehr, als Farbe“, so Wolfram Ambs.

Hängung hat auch eine symbolische Bedeutung

Über ihre künstlerische Leitung ist er heute noch erstaunt : „Manche ihrer Werke waren so groß, dass ich mich wunderte, wie Marianne sie mit ihren knapp 1,62 Metern malen konnte.“ Bei ihren Werken verwendete Ambs selten Titel. Im Rathausflur jedoch hängen unter anderem „Medusa“ und „Traumland“. Die Inspiration für Medusa fand die Künstlerin auf einer Reise nach Istanbul. „In einer alten Badegrotte eines unterirdischem Badehauses, welches noch aus der Zeit der Römer war, sah sie einen Medusakopf hängen und malte daraufhin im Jahr 2000 dieses farbenfrohe Bild,“ erläutert Wolfram Ambs.

Dass drei der Gemälde nun im Flur des Standesamtes hängen, sei eine besondere Ehre und habe eine symbolische Bedeutung für ihn, so Ambs: „Als wir damals nach Neukirchen-Vluyn zogen, haben wir unser Aufgebot genau hier gemacht und später in Berlin geheiratet.“