Neukirchen-Vluyn: Bis Ende Februar werden 104 Bäume gefällt

Die Stadtverwaltung plant, bis Ende Februar 104 Bäume zu fällen. Das berichtete der Leiter des städtischen Baubetriebshofes, Stefan Kallen, im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss (BGU) am Mittwoch, 5. Februar.

42 Bäume an Straßen, 23 an Grünzügen, 10 an Wirtschaftswegen und 29 an städtischen Gebäuden (dazu zählen auch Friedhöfe) müssen weichen, weil die Stadt die Verkehrssicherheit der Bäume nicht mehr gewährleisten kann.

Konkret heißt das, dass die Bäume nicht standsicher sind und durch Wettereinflüsse oder eigene Schwäche umstürzen könnten.

Ob durch Pilzerkrankungen, Astausbruch, Stamm-, Wurzel- oder Trockenschäden, könnten so Gefahrensituationen für Bürger im Stadtgebiet entstehen, hieß es. Von den Fällungen betroffen sind schwerpunktmäßig Bäume am Friedhof Vluyn, an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, am Neukirchener Ring, an der Niederrheinallee, am Vluyner Südring, an der Weddigen- sowie Wiesfurthstraße und an der Wilhelm-Reuter-Allee.

Vereinzelt können aber auch Bäume an anderen Orten entfernt werden, sagte Kallen. So muss am Ahornweg ein Baum gefällt werden, nachdem ein Blitz eingeschlagen ist und ihn nachhaltig beschädigt hat, ähnlich ist bei einem Baum an der Weddigenstraße, der nach einem Verkehrsunfall nicht mehr stehen bleiben kann.

Vier der 104 Bäume werden wegen einer Baumaßnahme entfernt. Sie müssen durch den Umbau von Bushaltestellen am Vluyner Südring weichen.

Nachpflanzungen im Stadtgebiet seien geplant. Wie viele Bäume es sind und wann sie gepflanzt werden, könne noch nicht gesagt werden. Gerade im Bereich des Straßenbegleitgrüns sieht Stefan Kallen eine Nachpflanzung als schwierig an. Durch eine sogenannte „Badewannenpflanzung“ hätten die Bäume dort oft nicht genug Platz für ihre Wurzeln. Der Raum für den Baumballen sei in der Vergangenheit oftmals sehr gering gehalten worden. Zusätzlich könne eine zunehmende Trockenheit in den Sommermonaten zu einer kurzen Lebenserwartung führen.

Daher stellt sich laut Kallen die Frage, ob eine Baumpflanzung an diesen Stellen grundsätzlich noch einmal überdacht werden sollte, um nach wenigen Jahren nicht wieder für Ersatz sorgen zu müssen.