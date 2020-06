Neukirchen-Vluyn: CDU feiert ihre Geburtsstunde

Neukirchen-Vluyn. Die Christdemokraten in Neukirchen-Vluyn erinnern an die Gründung ihrer Partei vor 75 Jahren. Im kommenden Jahr soll es eine große Feier geben.

Die CDU feiert in diesen Tagen ihren 75. Geburtstag. Auch in Neukirchen-Vluyn denkt man an die Anfangszeit zurück. „Wir denken an unsere Parteimitglieder der ersten Stunde, allen voran den ersten Bürgermeister nach der NS-Zeit, Tilmann Bongardt“, erinnert die CDU-Vorsitzende Karin Keesen an die Anfänge ihrer Partei.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht bedingungslos. Der Zweite Weltkrieg war in Europa beendet. Deutschland war eine Ruinenlandschaft mit Millionen von Heimatvertriebenen, Verwundeten und einer großen Zahl noch in Kriegsgefangenschaft befindlicher Männer.

Rund einen Monat später wurde an verschiedenen Orten Deutschlands die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) gegründet. Inhaltliche Grundlage bildeten die „Kölner Leitsätze“, die am 17. Juni 1945 veröffentlicht wurden. Die CDU sollte dabei helfen, die konfessionellen Gräben von evangelischen und katholischen Christen zu überwinden und in einer Union zu bündeln. Ziel war es, mit pragmatischen und alltagstauglichen Lösungen das Leben der Menschen zu verbessern. „Die CDU hat diesen pragmatischen Charakter bis heute behalten“, beschreibt die heimische CDU-Vorsitzende Karin Keesen selbstbewusst.

1946 fuhr die CDU in Neukirchen-Vluyn 56,8 Prozent bei den Kommunalwahlen ein

Im September 1945 wurde ein Antrag bei der britischen Militärregierung auf Erlaubnis der Parteigründung auf Kreisebene gestellt und am 24. Februar 1946 die CDU in Neukirchen-Vluyn offiziell gegründet. Auf der Gründerliste finden sich bekannte Neukirchen-Vluyner Namen: TilmannBongardt (Bauer), Peter Karl Florenz (Bauer und Vater des späteren Europaabgeordneten KarlHeinz Florenz), Hans Giesen (Kaufmann), Peter Heckrath (Landwirt), Hermann Klumpen (Kaufmann), die Bergleute Hermann Küppers, Paul Moritz und Peter Ostrowski, Heinrich Pieper(Werkzeugschlosser), Gottfried Pleines (Bürobeamter), Josef Schmitz (Elektrosteiger), Hermann Schrooten (Bauer) und Gottfried Vutz (Kaufmann).

Bei der ersten freien Kommunalwahl am 15. September 1946 fuhr die CDU beeindruckende 56,8 Prozent ein und errang 13 von 21 Ratsmandaten. Lang ist’s her.

Höhepunkte waren der Besuch von Konrad Adenauer und NRW-Ministerpräsident Franz Meyers 1965. Der damalige Bürgermeister Gerd Haastert (CDU) kandidierte für den Deutschen Bundestag. Auch Kanzler Ludwig Erhard besuchte die Stadt. „Wir sind unseren Vorgängern für die geleistete Arbeit sehr dankbar. Wir werden diese Arbeit für Demokratie, Zusammenhalt und Freiheit fortsetzen, aber ganz besonders für die Menschen, ihre Chancen und ihre Zukunft in unserer Stadt“, so Keesen. Für 2021 plant die CDU eine große Feier.