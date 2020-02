Neukirchen-Vluyn: Claudia Winter liest „Das Honigmädchen“

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen Vluyn las Claudia Winter aus ihrem aktuellen Roman. Eine Mutter-Tochter-Beziehung steckt in der Krise. Doch kommt sie da raus?

Eine Brise Fernweh, einen Löffel Honig und eine Reiseleiterin, die in die Provence entführt – das ist das Rezept für ein Literaturerlebnis der Extraklasse. Das Team des Clubhauses Vluyn lud am Dienstagabend mit der Buchhandlung Giesen-Handick zur Literaturreihe „Booked“ ein. Im letzten Jahr startete die Reihe. Das Spektrum des Vorgelesenen reicht von Krimis bis zu humorigen Lesungen lokaler Autoren. Nun fand die zweite Lesung in diesem Jahr statt.

Das Clubhaus bot die perfekte Kulisse zum literarischen Lauschen: Die Tische waren stimmungsvoll beleuchtet. Die Besucher nahmen in den Sesseln Platz oder machten es sich auf den stilvollen Ledersofas gemütlich. Alle waren auf den Roman „Das Honigmädchen“ von Claudia Winter gespannt.

Eine Reise in die Provence soll Mutter und Tochter wieder verbinden

Winter ist 46 Jahre alt, lebt in Limburg an der Lahn, studierte Sozialpädagogik und arbeitet in einer Montessori-Schule: „Ich pendle 130 Kilometer mit dem Zug zur Arbeit“, erzählte Winter. „Dann habe ich viel Zeit zum Schreiben.“ Vier Bücher hat sie beim Goldmann Verlag veröffentlicht. Eines davon ist ihr aktuellster, im März 2019 erschienener Roman „Honigmädchen“.

Inspiriert wurde Winter in der Schreibzeit vom Reisen, Kulinarischem und dem Bienenschutz, mit dem sie sich beschäftigt. Was Winters Honigmädchen erlebt, las sie ausschnitthaft vor. Dem Publikum begegneten die Hauptcharaktere: Camilla, alleinerziehende Mutter, und ihre 15-jährige Tochter Marie. Maries Vater und Camilla haben sich im Streit getrennt.

„Ich wollte gucken, ob ich mich ins Herz einer Mutter schreiben kann“, sagte Winter. Sie kann: Als sie die Geschichte von Camilla vorlas, die den Kontakt zu ihrer pubertierenden Tochter verliert, erkannten sich viele Mütter wieder. Der Weg zur Schulleiterin, das Gespräch mit der Tochter, die 43 Fehltage auf dem Zeugnis hat und sitzen bleibt – Winter bringt die Probleme ernst wie humoristisch auf den Punkt.

Die im Feinkostladen ihres Vaters arbeitende Camilla bricht durch Kind und 50-Stunden-Job fast zusammen, als ihrem Vater die Idee kommt: Sie soll in die Provence reisen, um eine Honigmanufaktur zu besuchen und sich von französischer Feinkost zu überzeugen. Marie soll mitkommen. 1000 Kilometer Zeit für Diskussionen, findet Camilla.

Die Autorin begeistert das Publikum und signiert ihren Roman

Als Marie an der Tankstelle verloren geht, Camillas verhasster, aber von Marie gemochter Schriftstellernachbar Tobias mitfahren will und ein farbenblinder Elektriker auftaucht, ist das Abenteuer voller unerwarteter Reisebegegnungen perfekt. Mehr sei hier nicht verraten, nur so viel: Winters Zuhörer waren begeistert und ließen sich den Roman von der Autorin signieren.