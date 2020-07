Neukirchen-Vluyn: Feuerwehr löscht Brand am Schulzentrum

Am Schulzentrum in Neukirchen-Vluyn (Archivbild) hat nach Angaben von Stadt und Feuerwehr am Freitag Dämmwolle gebrannt.

Neukirchen-Vluyn. Laut Stadt und Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn geriet aus ungeklärter Ursache am Freitagabend Dämmwolle in Brand. Die Wehr verhinderte Schlimmeres.

Am späten Freitagabend haben in Neukirchen-Vluyn am Schulzentrum Tersteegenstraße rund 250 Kubikmeter Dämmwolle gebrannt. Das berichten die Stadt Neukirchen-Vluyn und die Freiwillige Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte demnach in einem über dreistündigen Einsatz verhindern, dass die Flammen auf das Schulgebäude übergriffen.

Nach ersten Erkenntnissen seien am Gebäude Verunreinigungen durch Löscharbeiten entstanden. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, ermittele die Polizei, berichtet die Stadt auf ihrer Facebookseite. Die Polizei teilte am Sonntag auf NRZ-Anfrage mit, sie wolle sich erst am Montag zu dem Brand äußern.